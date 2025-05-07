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基隆推無礙平台整合 復康與長照交通一站式預約

2025/05/07 16:29

基隆市復康巴士將與長照交通整合統一預約，6月起使用者付費及擴大範圍至雙北市。（資料照，記者盧賢秀攝）

基隆市復康巴士將與長照交通整合統一預約，6月起使用者付費及擴大範圍至雙北市。（資料照，記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市整合復康巴士及長照交通接送服務，可以相互支援，整合線上預約平台統一預約，6月起使用者付費，同時範圍擴及雙北市，低收及中低收入戶每人每月8趟次免費。

基隆市復康巴士有30輛、長照交通車96輛，以往復康巴士僅中度肢體障礙、失智或重要器官障礙才能申請，且不需付費、一週僅4趟次。同時，身障者及高齡長者要外出時，都要逐一打電話給每個車隊詢問是否有車，容易造成重複訂車外，也使政府資源無法有效調派運用。市府今年推動無障礙交通統一預約平台，即日起上線供民眾一站式預約。

基隆市無障礙交通大平台成立。（記者盧賢秀攝）

基隆市無障礙交通大平台成立。（記者盧賢秀攝）

市長謝國樑表示，6月1日起推動復康巴士新制，將分級預約制、擴大服務範圍及使用者付費制，保障高度需求者優先，低收及中低收入戶每人每月8趟次免費，讓身心障礙者多走出家門。

社會處表示，服務對象將不限障礙類別及等級身障者，服務時間擴及週一至週日上午8點半至晚間9點，以前服務區域僅基隆與新北市金山萬里區，現涵蓋雙北全區，使用目的也沒有限制。

不過，將推動使用者付費，以基隆市計程車跳表費率計價，並分一般戶、低收及中低收入戶與共乘3種優惠方式，一般戶每日來回各1趟補助70%，低收及中低收入戶補助90%優惠，低收及中低收入戶每人每月免費8趟次。

社會處考量民眾習慣以手機為主，因此建置「基隆社會處小幫手」LINE官方帳號，（https://lin.ee/7Jv3Y9I），將預約平台連結整合進入官方帳號中，民眾加入就可快速連結無障礙交通大平台。

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