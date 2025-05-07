健康網》「慢食」控體重促消化！ 學者教8技巧練習

學者指出，「慢食」能幫助我們更專注當下、品味食物，也有助於控制體重、促進消化與提升滿足感；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，常常兩三口就吃完1個便當，不利於健康；對此，營養學者洪泰雄在臉書教「慢食」8技巧，包括：吃飯前深呼吸3次、別滑手機專注吃飯、細看食物，吃下後，每口咀嚼20-30下、感受食物的氣味與口感、放下餐具再咬下一口，並計時慢吃，最後也可以與朋友一同用餐，專注品味食物的同時，也能控制體重、促進消化與提升滿足感。

1.吃飯前深呼吸3次：靜下心，啟動副交感神經，有助於腸胃準備好消化、吸收。

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2.專注吃飯，不滑手機、不看電視：排除干擾，讓注意力回到食物本身，才能真正感受到味道、口感與飽足。

3.細看食物的色彩與形狀：吃之前，用眼睛欣賞食物，培養感恩與期待的情緒。

4.每口咀嚼20-30下：食物細嚼慢嚥，咀嚼的過程能釋放飽足感訊號給大腦，幫助消化並延長進食時間。

學者建議，進食時每口咀嚼20-30下，每餐至少吃20分鐘；示意圖。（圖取自freepik）

5.感受食物的氣味與口感：每一口都試著感受食材的層次與變化，讓味覺與嗅覺參與整個用餐過程。

6.放下餐具再咬下一口：每口之間，先把餐具放下，等完全咀嚼吞嚥後再夾下一口，減少狼吞虎嚥。

7.計時慢吃，每餐至少20分鐘：人體大約需要20分鐘才會感覺飽。強迫自己用餐至少20分鐘，有助避免吃過量。

8.與人有互動的用餐更容易慢食：和朋友、家人吃飯可以幫助自然放慢速度，也促進情感交流。

學者表示，與朋友、家人一起吃飯可自然地放慢吃飯速度，也能促進情感交流；圖為情境照。（圖取自freepik）

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