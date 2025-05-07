健康網》小孩喝什麼？ 美兒科醫學會公開避免這些飲品

《美國小兒科醫學會最新指引》，最推薦純水跟純牛奶，應該要避免含糖飲料、代糖飲料、含咖啡因或刺激物飲品；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫逐漸變熱，來杯冰箱飲料消暑，「該給小孩喝什麼？」是父母常見的疑問。耳鼻喉科診所醫師曾家承分享《美國小兒科醫學會最新指引》，最推薦純水跟純牛奶，應該要避免含糖飲料、代糖飲料、含咖啡因或刺激物飲品，至於100%果汁、調味乳、植物奶該限制飲用。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文表示，喝飲料的2大重點是補充水分與儘可能避開「添加糖」 ，根據這份指引，對小孩最好的飲料水和牛乳，尤其牛奶幾乎可以當水喝（每日攝取量的1/3-1/2），但是已知確定有害的「添加糖」喝多了容易蛀牙、肥胖，因此含糖飲料、調味乳、100%果汁都不推薦。

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曾家承指出，每天該喝多少水與和年齡、性別、體重、運動量、氣候都有關，平均避免脫水的飲水量（1杯=250ml）5-11杯；含有泡泡的氣泡水，因為pH值<4時會損壞牙齒的琺瑯質，所以可接受pH值5.5-6.8的純氣泡水，應避免pH值3-4.7風味氣泡水；牛奶營養豐富，含鈣、磷、維生素D、A、B及蛋白質，尤其兒童普遍缺乏鈣、磷、維生素D，因此可取代每日補水量的1/3至1/2。

曾家承說，全脂或脫脂鮮乳尚有爭議，但建議脫脂或低脂為主，考量點是乳脂肪（飽和）增加熱量攝取，近來雖有研究指出乳脂肪和負面事件（如心血管疾病）也許無關，但證據力尚不足以改變指引；100%果汁可以喝但要限量，缺點是低饍食纖維、熱量密度高、飽足感低（易過量），每日可1/2-1杯。

曾家承補充，植物奶不建議取代牛奶，因為植物奶營養組成和牛奶不同；調味乳的含糖量和可樂差不多，一瓶調味乳已達到每日糖建議攝取量上限，因此也不建議；含糖飲料提升蛀牙、肥胖、心血管疾病、糖尿病風險，不建議飲用；目前代糖飲料對孩童的影響未知，應避免飲用；不建議孩童含咖啡因或刺激性飲料，有研究顯示會影響睡眠、飲食型態及心理健康，咖啡因飲料可能藏在可樂、茶、能量飲料或巧克力飲料等之中。

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