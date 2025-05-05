常衝動、注意不集中 小心成人ADHD上門

南投縣社區心理衛生中心，提供免費視訊諮商服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 注意力不足過動症（ADHD）不僅影響兒童，許多成年人受到困擾卻未察覺，南投縣政府衛生局提醒民眾，如常有衝動行為、注意力不集中、時間管理困難與情緒調節不穩定等情況，有可能成人ADHD上門，應及早尋求協助，避免錯過就醫諮商良機，影響人際關係、工作效率與生活品質。

衛生局表示，ADHD是1種神經發展性疾病，有些患者兒童期症狀可能不明顯，直到成年後才意識到自己可能受到影響，常以持續的注意力不集中、時間管理困難、容易分心、衝動行為及情緒波動的形式呈現。這些特徵不僅影響工作效率，也可能導致人際關係緊張，甚至讓患者對自己產生負面評價。例如，在職場中，可能會因難以完成工作、容易拖延或無法專注於細節而感到壓力，部分患者也會因為難以控制情緒，過度反應或急於做決定，而影響到人際互動與團隊合作。

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衛生局指出，ADHD患者可能因社會標籤或對自身狀況的誤解而延遲求醫，但ADHD並非「個性缺陷」，而是可透過多元方式改善的神經發展性病況。透過適當的藥物、心理諮商與行為調整，患者能學會更有效的策略來管理ADHD所帶來的挑戰，提升職場適應力與人際關係的穩定度。

衛生局呼籲民眾，若懷疑自己有ADHD，應及早尋求專業協助，南投縣13鄉鎮市衛生所及南投區、竹山區的社區心理衛生中心，均提供免費心理諮商服務，幫助民眾了解自身心理狀況，並學習合適的壓力調適與行為管理技巧。針對時間或距離因素無法親自前往的民眾，也提供免費視訊諮商服務，如有任何疑問，可洽詢南投區（049-2202636）或竹山區（049-2631925）心理衛生中心。

南投縣衛生局提醒民眾，如常有衝動行為、注意力不集中、時間管理困難與情緒調節不穩定等情況，有可能成人ADHD上門。（南投縣衛生局提供）

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