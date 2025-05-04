健康網》吃冰喝熱像觸電 牙醫授4招抗敏感

牙醫師指出，牙齒敏感成因包含琺瑯質磨損或牙齦萎縮、牙根露出，暴露牙齒內層牙本質，導致碰到冷、熱、甜、酸甚至風吹就刺痛；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，不少人靠一杯手搖飲或冰淇淋消暑，但如果一入口就感覺牙齒像被電到，出現短暫、尖銳的刺痛感，可能是牙齒太敏感！良品牙醫診所牙醫師葉昭孝分享4招抗敏感，包含：使用抗敏感牙膏、刷牙用軟毛小頭牙刷、減少過酸飲食、定期看牙醫，護牙齒健康。

葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文說明，當吃到冰品感覺牙齒猛然刺痛有如觸電，不是牙齒損壞，也不一定是蛀牙，而是牙齒敏感，多數人都曾經歷，卻常常被忽略，直到情況變得更嚴重。

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太過敏感 恐琺瑯質受損、牙齦萎縮

葉昭孝說明，牙齒敏感醫學上被稱為「牙本質知覺過敏症（dentin hypersensitivity）」。簡單來說，就是牙齒裡面比較敏感的地方被露出來，正常的牙齒外面有一層硬的琺瑯質保護，但是當琺瑯質磨損或牙齦萎縮、牙根露出，暴露牙齒內層牙本質時，這些區域連接著神經，所以當碰到冷、熱、甜、酸，甚至風吹，就會感受一陣刺痛，相當於牙齒在抗議。

造成敏感的常見原因不外乎刷牙太用力、使用硬毛牙刷；酸性飲食過多，像是愛喝檸檬水、氣泡飲、醋類等；夜間磨牙，導致琺瑯質磨損，或牙周病造成牙齦退縮。

牙醫師建議，敏感性牙齒可使用抗敏感牙膏、刷牙用軟毛小頭牙刷輕柔按摩牙齦邊緣等；情境照。（圖取自freepik）

4招抗敏感 喝果汁、汽水記得漱口

想要改善牙齒敏感，葉昭孝提供以下4招：

●使用抗敏感牙膏：選擇含硝酸鉀或氟化物成分，也可以將抗敏感性牙膏塗在牙齒，至少5分鐘以上，接著再用正確的刷牙方法刷牙。

●使用正確刷牙方式：選用軟毛小頭的牙刷，用45度角輕柔按摩牙齦邊緣。

●減少過酸飲食攝取：喝完果汁、汽水記得用清水漱口，來避免口腔內環境太酸，持續刺激牙齒。

●定期看牙醫：若敏感狀況持續或惡化可能需要專業處置，如透過牙套、嵌體、根管治療、水雷射等方式保護。

葉昭孝提醒，小小的敏感，不代表小問題，如果常常吃冰、喝熱茶牙齒都會痛；或常覺得牙齦越來越「往上縮」、已經換了牙膏但症狀沒改善；應該及早就醫，確定自己到底是哪裡出問題。

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