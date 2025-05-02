健康網》高血壓頭暈恐快腦中風 醫：趕快用藥治療別拖延

醫師指出，高血壓可能使腦部血流變差，引發暈眩。若不及時處理，引發血管阻塞就會讓神經受損，四肢無力、言語障礙，引發腦中風；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓發作頭暈暈，應該休息一下就好，不用急著吃藥？宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，這很有可能是腦中風的警訊！不論是否有確實飲食控制少吃鹹、多運動、控制體重，一旦開始有頭暈的感覺，基本上表示血壓必須得用藥控制了。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，常遇到不少患者是因為高血壓長期不願意吃藥，而被家屬半推半就帶到診間，很多中年事業有成的男性或女性都會來詢問血壓超過150如何處置？他強調，只要有頭暈情形，一律建議要治療。

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劉中平指出，高血壓其實就是血管內的壓力，壓力過高，會造成血管反射性的收縮以及慢性血管硬化，使腦部血流變差，引發暈眩。 若不及時處理，引發血管阻塞就會讓神經受損，四肢無力、言語障礙，也就是俗稱的「腦中風」。

不管有沒有認真面對高血壓，或是不是有努力少吃鹹、多運動、控制體重，一旦開始有頭暈的感覺，不管是整天暈或是是偶發性的暈，就表示血壓必須開始用藥加強控制了。

醫師強調，高血壓一旦開始有頭暈的感覺，不管是整天暈或是是偶發性的暈，就表示血壓必須開始用藥加強控制了；情境照。（圖取自shutterstock）

控制高血壓 標準一次看

國民健康署於網站「健康九九」發文指出，由於高血壓會增加心血管及腦血管疾病的風險，譬如心肌梗塞和腦中風，對於腎臟功能也有損害，所以必須將血壓的數值控制在理想的範圍內，才能避免高血壓所導致的併發症。

依據目前醫療準則的建議，血壓必須控制在以下的範圍：

●一般民眾：血壓控制在<140/90毫米汞柱。

●糖尿病、心血管或腦血管疾病的患者：血壓的控制必須更嚴格，目標要訂在<130/80毫米汞柱以內。

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