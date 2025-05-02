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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》5食物讓你更「親」香！ 營養師點名優格、綠茶

2025/05/02 18:55

營養師分享，攝取鳳梨、肉桂、綠茶等食物可以讓人親起來更香甜；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享，攝取鳳梨、肉桂、綠茶等食物可以讓人親起來更香甜；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕與另一半接吻時，如果聞到濃烈的口氣，不免讓人想倒退三步！營養師李婉萍在臉書專頁發影片分享，攝取鳳梨、優格、肉桂、柑橘類水果、綠茶等5樣食物可以改善口氣問題，讓人「親」起來更香甜，與伴侶或親友的關係更靠近！

5食物吃出自然香體質

●鳳梨：熱帶水果的香香王，食用後讓人體味更清爽，親起來更香甜。

●優格：益生菌可以調整腸道菌相，去除異味，私密處更清新。

●肉桂：熱紅酒裡的浪漫香料，能夠促進血液循環，在「動作」時流的汗都是香的！

●綠茶：抗氧化又能清新口氣，還能降低身上阿摩尼亞的味道，讓人像剛洗完澡一樣清新。

●柑橘類水果：含有天然香氣，食用後連皮膚都會有自然果香。

營養師表示，柑橘類水果含有天然香氣，食用後連皮膚都會飄散自然果香；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，柑橘類水果含有天然香氣，食用後連皮膚都會飄散自然果香；示意圖。（圖取自freepik）

除了口氣清香外，私密處味道也是許多女性關注的健康議題。日前有網路傳言指出：「女性吃蘑菇，私密處會變臭。」李婉萍強調，這是假資訊，蘑菇是非常健康的食物，含有豐富的多醣體、維生素B群，能幫助代謝，重點是5朵才15卡，對於減肥中的女性大有助益。她指出，真正會影響氣味的有以下3行為：

●高糖飲食：細菌喜歡吃甜食，吃太多甜食小心壞菌叢生，味道飄散。

●過度清潔：選錯清潔劑會導致私密處酸鹼值受到影響，改用清水洗或是選對清潔劑很重要。

●熬夜：熬夜會讓身體太累，影響免疫力跟荷爾蒙變化，臭味就會來襲。

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