自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》守護寶寶！食藥署說明1歲以下嬰兒與較大嬰兒配方食品

2025/05/02 16:19

為把關嬰兒與較大嬰兒配方食品作為母乳替代品，衛福部藉由上市前查驗登記審查許可制度，確保產品符合1歲以下之嬰兒營養需求及食品安全衛生管理法相關規定；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

為把關嬰兒與較大嬰兒配方食品作為母乳替代品，衛福部藉由上市前查驗登記審查許可制度，確保產品符合1歲以下之嬰兒營養需求及食品安全衛生管理法相關規定；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕什麼是嬰兒與較大嬰兒配方食品？這類食品有其專業的定義，依中華民國國家標準（CNS），將嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品定義如下：

●嬰兒配方食品：指特製之母乳替代品，於採用適當之輔助食品前，單獨食用即可滿足出生至6個月內嬰兒之營養需求。

●較大嬰兒配方輔助食品：指供6個月以上至12個月之較大嬰兒，於斷奶過程中，配合嬰兒副食品所使用之配方食品，但不適用於6個月以下嬰兒單獨使用。

●特殊醫療用途嬰兒配方食品：指特製之母乳或嬰兒配方食品之替代品，單獨食用即可滿足出生數月內患有失調、疾病或醫療狀況之嬰兒特殊營養需求，直到較大時，再採用適當之輔助食品。

為把關嬰兒與較大嬰兒配方食品作為母乳替代品，衛生福利部藉由上市前查驗登記審查許可制度，確保產品符合1歲以下之嬰兒營養需求及食品安全衛生管理法相關規定。

配方奶選購 安全、適當是關鍵

食藥署表示，對於必須以母乳替代品哺育寶寶的家長們，可諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員之意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適的嬰兒與較大嬰兒配方食品。此類產品應在外包裝標示「產品開封前及開封後之保存方法」、「產品之使用方法及用量」、「使用者應遵照醫護人員、營養師之建議決定是否需要食用嬰兒配方食品及食用方法」、「顯著標示辨識標記並印刷於容器或外包裝」、「沖泡或稀釋調配時，應使用經煮沸之溫水及充分消毒之容器」等其他提醒詞句，以利消費者辨識。

食藥署提醒，民眾如欲查詢經衛生福利部核准之嬰兒與較大嬰兒配方食品，可至食品藥物管理署網站查詢。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1024期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中