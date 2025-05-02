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健康網》守護寶寶！食藥署說明1歲以下嬰兒與較大嬰兒配方食品
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕什麼是嬰兒與較大嬰兒配方食品？這類食品有其專業的定義，依中華民國國家標準（CNS），將嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品定義如下：
●嬰兒配方食品：指特製之母乳替代品，於採用適當之輔助食品前，單獨食用即可滿足出生至6個月內嬰兒之營養需求。
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●較大嬰兒配方輔助食品：指供6個月以上至12個月之較大嬰兒，於斷奶過程中，配合嬰兒副食品所使用之配方食品，但不適用於6個月以下嬰兒單獨使用。
●特殊醫療用途嬰兒配方食品：指特製之母乳或嬰兒配方食品之替代品，單獨食用即可滿足出生數月內患有失調、疾病或醫療狀況之嬰兒特殊營養需求，直到較大時，再採用適當之輔助食品。
為把關嬰兒與較大嬰兒配方食品作為母乳替代品，衛生福利部藉由上市前查驗登記審查許可制度，確保產品符合1歲以下之嬰兒營養需求及食品安全衛生管理法相關規定。
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食藥署表示，對於必須以母乳替代品哺育寶寶的家長們，可諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員之意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適的嬰兒與較大嬰兒配方食品。此類產品應在外包裝標示「產品開封前及開封後之保存方法」、「產品之使用方法及用量」、「使用者應遵照醫護人員、營養師之建議決定是否需要食用嬰兒配方食品及食用方法」、「顯著標示辨識標記並印刷於容器或外包裝」、「沖泡或稀釋調配時，應使用經煮沸之溫水及充分消毒之容器」等其他提醒詞句，以利消費者辨識。
食藥署提醒，民眾如欲查詢經衛生福利部核准之嬰兒與較大嬰兒配方食品，可至食品藥物管理署網站查詢。
轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1024期
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