健康網》立夏來了！ 中醫推1茶飲1穴位養心穩情緒

中醫師表示，立夏時節應注重養心安神、調節情緒，平日可飲用玫瑰蓮子茶、按摩內關穴，有助提升身體抵抗力；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「立夏」在5月5日，是24節氣中的第7個節氣，也是夏季的開始。崇學馬光中醫診所中醫師鄭秉濠表示，立夏時節氣溫逐漸升高，陽氣漸盛，應注重養心安神，調節情緒，保持良好生活習慣，以適應季節變化。平日可透過飲用玫瑰蓮子茶、按摩內關穴等方式保健，有助調節情緒、改善睡眠、緩解心悸等症狀，提升身體抵抗力。

夏季常見不適3症狀

鄭秉濠指出，中醫認為，夏季與心相應，心主血脈，主神志，因此立夏時節應注重養心，以防心火過旺導致健康出問題。另，此時人體也較易出現以下3種不適症狀：

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●心悸、失眠：由於氣溫升高，心火易亢，影響睡眠品質。

●口舌生瘡：心火上炎，導致口腔潰瘍等問題。

●疲倦乏力：氣溫變化影響脾胃功能，導致氣血不足。

茶飲助好眠+穴位緩心悸

●玫瑰蓮子茶：穩情緒

準備材料：玫瑰花3克、蓮子10克、紅棗3枚。蓮子提前浸泡1小時，再將所有材料放入鍋中，加入適量清水。煮沸後，轉小火煮20分鐘，即可飲用。玫瑰花具有疏肝解鬱、活血化瘀的功效；蓮子可養心安神、健脾補腎；紅棗補氣養血。此茶飲有助於調節情緒，改善睡眠品質，適合立夏時節飲用。

●內關穴：寧心安神

位於前臂內側，腕橫紋上兩寸，兩筋之間，可用拇指按壓內關穴，力度適中，持續按壓1-2分鐘，每日2次。內關穴具有寧心安神、調節心律的作用，有助於緩解心悸、失眠等症狀。

中醫師指出，立夏養生可按摩內關穴，具寧心安神、調節心律之效。（馬光中醫診所提供）

鄭秉豪說，年長者因不適合過度進補，建議可以採涼補的方式，讓長輩開心地度過整個夏日；並推薦安神養心、補脾氣的龍眼蓮子百合粥，很適合長輩食用。準備約2碗分量材料：龍眼乾10g、蓮子（去芯）20g、百合（乾）10g、白米50g、水 600ml、冰糖適量（可依個人喜好調整）。將白米浸泡30分鐘；蓮子與百合先泡水20分鐘；龍眼乾稍沖洗備用。水煮開後加入所有材料，用小火熬煮約30-40分鐘成粥。起鍋前依口味加入適量冰糖即可。

作息、情緒、飲食3建議

鄭秉濠表示，立夏後因氣溫升高、日照時間延長，提出以下生活起居調整3建議：

1.作息調整：順應自然界晝長夜短的變化，建議晚睡早起，保持充足的睡眠，有助於養心安神。

2.情緒管理：保持心平氣和，避免情緒波動過大，以防心火上炎。

3.飲食調整：多食用清淡易消化的食物，避免油膩、辛辣等刺激性食物，以減輕脾胃負擔。

鄭秉濠補充，除茶飲與穴位按摩調理，運動保健也很重要。太極拳動作柔和緩慢，適合立夏時節進行，有助於調節氣血，增強體質。建議每日早晨或傍晚練習30分鐘，可達到養心安神、強身健體的效果。

中醫師建議，立夏後多食用清淡易消化的食物，避免油膩、辛辣等刺激性食物，以減輕脾胃負擔；示意圖。（圖取自freepik）

崇學馬光中醫診所中醫師鄭秉濠。（馬光中醫診所提供）



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