買殺蟲劑「藥」小心！ 無照上網販賣最多 查獲3件偽藥

環境部提醒選購環境用藥時，要認明產品外包裝上有環境部核准「環部/署衛製字」、「環部/署衛輸字」或「環衛藥防蟲字」等許可證字號，並注意產品有效日期。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕天氣炎熱蚊蟲增多，挑選殺蟲劑須注意。環境部化學署今（29）日公布去年全國環境用藥產品查核結果，查獲3件未經查驗登記的殺蟲劑偽藥；另也揪出247件違法網路廣告，多數為民眾無照在網路上廣告販賣殺蟲劑。化學署表示，違規上網販賣或廣告環境用藥，最重可罰30萬元罰鍰。

化學署長謝燕儒表示，去年針對市面通路及網路電商平台等環境用藥販賣場所查核環境用藥廣告、偽藥及抽驗有效成分含量，共計2萬7015件，合格率97.7%。環境用藥廣告查核5430件，共247件違法，其中有31.6%為民眾沒有販賣環境用藥許可證卻於網路平台販賣殺蟲劑，數量最多。

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謝燕儒表示，針對環藥標示查核2萬1452件，不合格計377件，不合格樣態多為過期環境用藥；抽驗130件環境用藥有效成分含量，不合格4件；查獲未經查驗登記的偽藥3件，皆為殺蟲劑。不合格商品均已依環境用藥管理法裁處並要求限期下架改善。

謝燕儒也指，許多民眾喜歡買國外的防蚊液等環境用藥回國自用，提醒回國時只能攜帶1公斤以下的環境用藥通關，而且只能自己使用，切記不要上網廣告、販售環境用藥，否則會罰6萬至30萬元罰鍰。

環境部表示，已建置「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」，方便民眾查詢選購的環境用藥是否經過合法登記。

環境部化學署今日公布去年環境用藥產品查核結果，查獲3件未經查驗登記的殺蟲劑偽藥，並揪出247件違法網路廣告，多數為民眾無照在網路上廣告販賣殺蟲劑。（記者陳嘉怡攝）

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