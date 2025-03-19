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進軍輝達GTC大會 中榮與鴻海開發AI護理機器人亮相

2025/03/19 21:22

劉淑芳（左4）率同仁前往美國GTC大會，介紹中榮和鴻海集團共同開發之AI護理機器人Nurabot。（中榮提供）

劉淑芳（左4）率同仁前往美國GTC大會，介紹中榮和鴻海集團共同開發之AI護理機器人Nurabot。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總與鴻海集團共同開發的AI護理機器人Nurabot，今（19）日於2025年輝達（NVIDIA） GTC 首度亮相，此AI機器人採用中榮數據並結合鴻海技術，可以協助護理師執行日常重複性的工作，包含病房的檢體運送、藥物配送及病房導引等，估計可減少3成的護理工時，且更精準優化護理的工作品質，預計最快今年度Nurabot就會正式加入台中榮總護理部陣容。

台中榮總院長傅雲慶表示，面對國內醫療體系護理人力短缺的嚴峻挑戰，除了透過福利政策留才外，醫院也致力研發減輕護理工作負擔，中榮為全球百大智慧醫院，過去在名譽院長陳適安的協助指導下，護理部於2024年7月與鴻海集團展開合作共同開發AI護理機器人。

中榮護理部統整近百名第一線護理師意見發現，運送檢體、藥物及引導民眾等工作佔據每班護理師約2-3小時時間，若有機器人協助，將大幅改善護理效率，需求與鴻海技術相符，雙方一拍即合。

中榮護理部副主任劉淑芳帶領同仁前往美國加州聖荷西GTC大會，介紹這款AI護理機器人，除考量醫院病房的環境複雜且特殊，以及運送檢體、藥物的安全性，Nurabot特別開發多模態識別、語音互動及環境交互強化學習等功能。此次發表的AI護理機器人同步於GTC會場播放影音介紹，相關影片已上架至輝達GTC大會網站，讓全球共享台灣這項創新醫療科技資訊。

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