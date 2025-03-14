健康網》春天護髮4食物！ 多吃文蛤還去頭皮屑

醫師指出，文蛤（左）富含鋅元素，能減少掉髮，促進新髮生長，還能增強髮絲光澤感，使頭髮更有彈性。另外，還可以預防頭皮屑。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天萬物生長，頭髮也得好好長！DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文分享4種食物有助養護毛髮，即甜椒、菠菜、文蛤、青木瓜。其中提到，春季文蛤正肥美，食用不只能補鋅減少掉髮、促進新髮生長，還可以預防頭皮屑，維持健康頭皮環境。

●甜椒：甜椒富含維生素C，能促進膠原蛋白的生成，增強頭皮健康，並提升髮絲的強韌度，可以增強髮根穩定性，減少掉髮。還能幫助頭皮抗氧化，減少自由基傷害，更可以促進鐵質吸收，防止髮絲脆弱。

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●菠菜：春天的菠菜不僅鮮嫩，還是鐵質與葉酸的極佳來源，能促進紅血球生成，讓毛囊獲得更多氧氣與營養。菠菜可以防止頭髮因缺鐵而乾枯易斷，也能提供頭皮養分，促進頭髮健康生長，還能減少頭皮乾燥、脫皮現象。

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醫師表示，菠菜可以防止頭髮因缺鐵而乾枯易斷，也能提供頭皮養分，促進頭髮健康生長，還能減少頭皮乾燥、脫皮現象。（資料照）

●文蛤：台灣春季正是文蛤肥美的時候，而文蛤中的鋅元素對頭髮健康非常重要，鋅能幫助角蛋白合成，促進毛囊新陳代謝，尤其是現代人對於動物內臟攝取下降，時常造成缺鋅的困擾。進而達到減少掉髮，促進新髮生長的效果，還能增強髮絲光澤感，使頭髮更有彈性。另外，還可以預防頭皮屑，維持健康的頭皮環境。

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●青木瓜：青木瓜是春天的超級食物，含有豐富的維生素B7，有助於髮絲強化與生長。能促進蛋白質合成，增加頭髮韌性，還能提供頭皮養分，減少異常掉髮，另外也能幫助修復受損髮質，使頭髮更健康。

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