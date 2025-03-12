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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

預防長輩走失 苗縣積極推捺指紋與戴手鍊

2025/03/12 17:08

警方幫長輩進行指紋建檔。（縣府提供）

警方幫長輩進行指紋建檔。（縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府提升對失智症患者的關懷與照顧，衛生局長期照護管理中心聯手警政、社政等部門及民間團體，積極推動「指紋捺印」與「愛心手鍊」預防失智者走失。苗栗縣長鍾東錦今（12）前往南庄鄉「稼居失智症團體家屋」關心失智長輩及指紋捺印服務狀況，承諾攜手各界讓長輩享受美好人生，並分享自身經驗，呼籲年輕人要多回家看看長輩。

失智症患者人數逐年增加，年齡層更是逐漸擴大，縣府衛生局長楊文志表示，依據衛生福利部數據推估，苗栗縣50歲以上失智症者約為8479人，其中確診失智症人數為5704人，縣府將從源頭加強對失智症患者的照護與管理，持續加強照護體系。

楊文志說明，縣內除了有位於南庄鄉24小時專業失智照護機構的「稼居失智症團體家屋」，長照中心並委託大千綜合醫院、財團法人為恭紀念醫院設有2個失智症共照中心，以及6個失智據點及25家老人幼稚園，另有縣內225處社區照顧關懷據點，提供照護及健康促進活動。對失智症照顧有需求照顧也可以打1966長照服務專線。

苗栗縣長鍾東錦幫長輩配戴防走失手鍊。（縣府提供）

苗栗縣長鍾東錦幫長輩配戴防走失手鍊。（縣府提供）

為強化失智症照護，縣府積極推動「指紋捺印」與「愛心手鍊」，分別利用專屬指紋資料庫以及手鍊上的協尋中心電話及編號資訊，減少失智症患者走失的風險，讓路人、警察立即聯繫家屬或協尋中心，提高失智症患者的安全，並為家庭提供更多的支持與保障。

警察局長王森瑒表示，按捺指紋需要家屬同意，讓走失的長輩透過指紋比對系統，快速辨識長者身分，並立即聯繫家屬，呼籲家中有失智長者的民眾踴躍參與。此外，在打詐案件中發現，老人與失智老人是詐騙集團覬覦的對象，統計縣內近4個月的詐騙件數中，55歲以上者占比17%、財損金額37%，呼籲年輕人協助家中長輩提高反詐意識避免受害保障財產安全。

老人與失智老人是詐騙集團覬覦的對象，警方呼籲年輕人協助家中長輩提高反詐意識避免受害保障財產安全。 （縣府提供）

老人與失智老人是詐騙集團覬覦的對象，警方呼籲年輕人協助家中長輩提高反詐意識避免受害保障財產安全。 （縣府提供）

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