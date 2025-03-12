自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

老婦麻糬噎食！ 警哈姆立克法24秒救援

2025/03/12 10:53

竹市警施作哈姆立克法24秒救援7旬老婦。（市府提供）

竹市警施作哈姆立克法24秒救援7旬老婦。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局昨接獲110進線通報有人「卡住」，第一分局北門派出所立刻攜帶簡易破壞工具前往，進門發現，原來是1名7旬老婦食用麻糬噎食，家屬情急之下用台語報案才造成誤報。員警蘇柏睿見狀立即施作哈姆立克法，於後方環抱住老婦人，並精準對準上腹正中線，雙手用力朝後上方快速重複推擠，並冷靜指揮一旁慌亂的家屬和支援同仁呼叫119救護人員前來，僅花24秒施救成功。

市府對於蘇柏睿現場臨危不亂，以及嫻熟急救知識，挽回老婦人一命的表現，給予高度肯定，竹市警察局表示，基層員警積極落實多樣化的常年訓練，才能在各種突發與危機現場，成為市民與消防的神隊友。

警察局呼籲，民眾平日應加強急救知識，避免突遇急難事故而慌亂無章，能在初步施作正確的急救措施，都是幫助傷者續命的一大助力，相關資訊可上新竹市消防局網站裡的防災常識集搜尋。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中