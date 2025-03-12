老婦麻糬噎食！ 警哈姆立克法24秒救援

竹市警施作哈姆立克法24秒救援7旬老婦。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局昨接獲110進線通報有人「卡住」，第一分局北門派出所立刻攜帶簡易破壞工具前往，進門發現，原來是1名7旬老婦食用麻糬噎食，家屬情急之下用台語報案才造成誤報。員警蘇柏睿見狀立即施作哈姆立克法，於後方環抱住老婦人，並精準對準上腹正中線，雙手用力朝後上方快速重複推擠，並冷靜指揮一旁慌亂的家屬和支援同仁呼叫119救護人員前來，僅花24秒施救成功。

市府對於蘇柏睿現場臨危不亂，以及嫻熟急救知識，挽回老婦人一命的表現，給予高度肯定，竹市警察局表示，基層員警積極落實多樣化的常年訓練，才能在各種突發與危機現場，成為市民與消防的神隊友。

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警察局呼籲，民眾平日應加強急救知識，避免突遇急難事故而慌亂無章，能在初步施作正確的急救措施，都是幫助傷者續命的一大助力，相關資訊可上新竹市消防局網站裡的防災常識集搜尋。

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