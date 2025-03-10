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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

婦「陰道痙攣」無法行房 第4代AI試管求子成功

2025/03/10 10:10

茂盛醫院院長李茂盛表示，「陰道痙攣」可透過「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」及「單一精蟲顯微注射術（ICSI）」後成功受孕。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院院長李茂盛表示，「陰道痙攣」可透過「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」及「單一精蟲顯微注射術（ICSI）」後成功受孕。（茂盛醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕1名43歲在科技業任職王女，結婚3年因「陰道痙攣」跟先生行房從未成功，到茂盛醫院自費經「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」及「單一精蟲顯微注射術（ICSI）」後成功受孕，並在婦產科、麻醉科跨科一條龍的醫療協助下，於今年初成功產子。

茂盛醫院表示，「陰道痙攣」的盛行率約為0.5%，王女38歲結婚，但結婚3年來，和先生親密時，會陰部、陰道和骨盆底肌肉就會不自主的持續強烈收縮，導致疼痛難耐，因此夫妻倆始終無法成功做人。

王女表示，連內診時也非常緊張、陰道會不自主收縮，導致鴨嘴器無法伸入子宮頸，所以從沒做過子宮抹片檢查。雖然先生很體貼，但她深感自責，很怕再不想辦法就會變成要離婚。

夫妻倆決定一起求助茂盛醫院院長李茂盛，為女前後進行4次取卵手術，共得到10顆胚胎，並採用茂盛醫院最新「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」及「單一精蟲顯微注射術（ICSI），挑選出優質胚胎後，在進行植入時也要全身麻醉，才得以將胚胎送入子宮。爾後9個月的懷孕過程都非常順利，王女已在今年1月順利產下兒子。

茂盛醫院表示，根據國外的資料顯示，「陰道痙攣」的盛行率約為0.5%，摩洛哥和瑞典的盛行率為6%。

茂盛醫院婦產科林于翔醫師以子宮模型說明陰道痙攣。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院婦產科林于翔醫師以子宮模型說明陰道痙攣。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院婦產科醫師林于翔表示，曾經遇到一對母女來求診，心急的媽媽想讓已婚多年患有「陰道痙攣」的女兒儘早懷孕生子，竟然要求醫師直接幫女兒打鎮靜劑或進行麻醉，讓女婿得以順利完成房事，女兒瞬間臉色大變，診間氣氛也降至冰點。

他表示，「陰道痙攣」可分為心理性及生理性因素，若為前者，建議個案先接受心理諮商或求助身心科醫師，找到問題才能解開心理障礙，也許往後就能過著正常的夫妻生活；至於後者，因生殖器官先天發育不良或生理性病變所導致。不過，男性若在性行為時過於粗暴或是操作不當，造成的疼痛會讓女性產生生理反射性機制，進而引發陰道痙攣。

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