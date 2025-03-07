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健康 > 抗老養生 > 運動復健

女神節愛自己 整合健檢、補助優惠不可錯過

2025/03/07 12:11

女性有抹片、乳房、骨質疏鬆等各種健康篩檢，每項檢查都有必要性，醫師都會依據年齡、個人生活或疾症背景的不同，安排最合適的篩檢項目。（資料照）

女性有抹片、乳房、骨質疏鬆等各種健康篩檢，每項檢查都有必要性，醫師都會依據年齡、個人生活或疾症背景的不同，安排最合適的篩檢項目。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕3月8日國際婦女節成為商業促銷的「女王節」、「女神節」，不管是女王、女神，都要對自己好一點，健康更不能輕忽，台北市立聯合醫院婦幼院區提醒，女性有抹片、乳房、骨質疏鬆等各種健康篩檢，尤其每2年1次的乳癌篩檢（乳房X光攝影檢查），今年延伸年齡從40歲起至74歲女性，北市府也有加碼補助，每項檢查都有必要性，醫師都會依據年齡、個人生活或疾症背景的不同，安排最合適的篩檢項目，提供一次門診全部檢查的服務。

婦幼院區婦產科主治醫師曹如謹建議，每年一定要記得做子宮頸抹片檢查，根據統計分析連續做3年的抹片，可大幅降低誤差（偽陰性率），將子宮頸癌的偵測率提升9成以上。抹片主要是檢查細胞病變，檢查時可自費再做跟子宮頸癌最相關的HPV人類乳突病毒檢驗。

國健署考量其重要性，今年起擴大補助25至29歲女性3年一次子宮頸抹片檢查，補助35、45及65歲女性HPV人類乳突病毒篩查；北市衛生局加碼擴大篩檢對象，補助設籍北市20至24歲女性每3年一次子宮頸抹片檢查，另建議凡有過性行為，就會增加感染風險，做抹片篩檢同時檢查有沒有陰道感染。若本身有子宮肌瘤、卵巢囊腫，加做健保的陰道超音波，一次門診全部檢查。

國健署補助40至74歲女性每兩年做一次乳房攝影，北市衛生局加碼補助設籍北市75歲以上女性每二年一次，其間若想加強追蹤，可以加掛乳房外科做乳房超音波；若怕痛可考慮自費的ABVS全自動超音波。

另外就是較少人知道的骨質密度篩檢，建議剛邁入更年期女性做一次，了解身體基本狀況；長期吃類固醇、甚至完全沒做過的年長者也強烈建議自費檢查，就像照X光一樣，隔週回診看報告，就能知道是否有骨質疏鬆情況，後續對症下藥運動補鈣或進入療程。

女性有抹片、乳房、骨質疏鬆等各種健康篩檢，尤其每2年1次的乳癌篩檢（乳房X光攝影檢查），除了國健署的補助，北市府也有加碼擴大年齡層。（台北市政府提供）

女性有抹片、乳房、骨質疏鬆等各種健康篩檢，尤其每2年1次的乳癌篩檢（乳房X光攝影檢查），除了國健署的補助，北市府也有加碼擴大年齡層。（台北市政府提供）

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