台南校園健康促進宣導滿百場 新版健康宣導劇將登場

南市教育局與府城木偶劇團巡迴校園宣導健康促進，今在新泰國小舉辦滿百場活動。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕南市教育局與府城木偶劇團巡迴校園宣導健康促進，今（6）在新泰國小舉辦滿百場活動，台南市長黃偉哲為新版宣導劇啟動敲鑼，持續守護學童身心健康。

「健康促進校園巡迴宣導活動」，2021年起推動迄今，今進行第100場演出，原以視力保健為主，今年更擴大加入藥物濫用防治宣導，共同守護學童身心健康。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲與教育局長鄭新輝感謝府城木偶劇團長王盈智，捐贈戲偶6尊，肯定民間團體與政府單位相互合作的最佳典範。

府城木偶劇團以傳統藝術偶戲表演方式，結合民俗信仰題材，透過耳熟能詳的故事與人物（媽祖娘娘、千里眼、順風耳、齊天大聖、囡仔仙）為主角，劇中融入視力保健觀念及「變裝毒品」辨識與勇於拒絕毒品誘惑等橋段，讓學童在輕鬆愉快的氣氛下，習得正確的健康知識與反毒觀念。

今日在新泰國小活動現場設有展示區及闖關區，展示區有歷年來走訪各校視力保健宣導的足跡；闖關區設計身心健康相關的闖關活動，此外，特別設計製作媽祖娘娘、千里眼、順風耳等小型公仔紀念小物，獎勵闖關完成的學童。

南市教育局與府城木偶劇團巡迴校園宣導健康促進，今在新泰國小舉辦滿百場活動。（記者王涵平攝）

南市教育局與府城木偶劇團巡迴校園宣導健康促進，今在新泰國小舉辦滿百場活動。（記者王涵平攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法