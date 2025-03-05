健康網》婦女節愛自己！ 用對「油」變身快樂美麗女神

芳療師指出，敏感性皮膚建議可用羅馬洋甘菊精油，來平衡皮膚過敏、心情煩悶的狀態；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週日就是3月8日國際婦女節，也有人稱為女王節或女神節；對此，SPA館長芳療師陳美智指出，女人想要看起來年輕又美麗，除了認真保養之外，還要擁有快樂的心情和平衡的荷爾蒙，建議透過植物油與精油，不僅保養皮膚還能平衡經期，讓女人好好愛自己吧！

冷壓植物油推薦：巴巴蘇油

陳美智表示，巴巴蘇樹是南美洲、亞馬遜河一帶重要的樹種。它有著堅毅的生命力，當森林大火時，總是在第一時間，冒出新生的枝枒。而巴巴蘇油裡頭，富含的肉桂酸、肉豆蔻酸、維生素E和植物固醇，都是對皮膚很好的養分。

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此外，巴巴蘇油還能修復細微的傷口，在寒冷的天氣裡，會呈現凝固狀。但塗抹在皮膚上後，會很快的吸收、滲透到皮膚裡。也具備著保濕、親膚不油的特質。

芳療師表示，巴巴蘇油富含肉桂酸、肉豆蔻酸、維生素E和植物固醇，都是對皮膚很好的養分；圖為情境照。（圖取自freepik）

單方精油推薦：羅馬洋甘菊

陳美智提到，常常皮膚敏感、微血管明顯的人，通常也有顆纖細的心。當你對於外在的事物，或是對情緒過度反應時，就容易有泛紅脆弱的皮膚。所以這時候，可以試試羅馬洋甘菊精油，去平衡皮膚過敏、心情煩悶的狀態。使用它在皮膚上當保養用油時，也會讓香氣去安撫繁雜的心。

●調配比例及使用方法：敏感性皮膚建議可以用10ml的巴巴蘇油，加入1-2滴的羅馬洋甘菊純精油。每天早晚用適量塗抹在皮膚上，1-2個月後會你會明顯感覺皮膚的不同。

單方精油推薦：白松香

陳美智表示，白松香是從樹脂提煉出來的精油。只要遇到樹脂類的油，就擁有強大的修復表皮的功效，還能用來通經活血、減緩關節不適、舒緩經痛的強大功效。

白松香還能平衡過度壓抑，和無法消化的情緒。很適合陪伴每個女人在生命某些特別的時刻 !

●調配比例及使用方法：用10ml植物油，加上8滴的白松香，塗抹在不舒服或需要放鬆的部位，會有意想不到的平靜感。

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