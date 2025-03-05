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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》驚蟄重養肝！ 中醫教「這樣吃」增強抵抗力

2025/03/05 11:38

中醫師建議，春季應飲食清淡，像是吃菠菜、蘆筍等蔬菜，並搭配適量運動，或是飲用菊花茶、綠茶等，增強抵抗力，護健康；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師建議，春季應飲食清淡，像是吃菠菜、蘆筍等蔬菜，並搭配適量運動，或是飲用菊花茶、綠茶等，增強抵抗力，護健康；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日是24節氣中的驚蟄，萬物復甦的同時，也是疾病多發的時節。上祐中醫診所院長黃上邦表示，此時氣候變化大，容易引發疾病，建議養生著重在養肝，以便吸收營養，增強抵抗力，建議飲食清淡，像是菠菜、蘆筍等蔬菜，並搭配適量運動，或是飲用菊花茶、綠茶等，護健康。

順肝益脾

此時天氣逐漸回暖，各種細菌及病菌開始大量繁殖，因此諸如流感、水痘、帶狀疱疹等傳染性疾病更加猖獗。黃上邦建議，此時養生應著重在順肝益脾，脾胃乃後天之本，有良好的脾胃功能才能有效吸收營養，增強抵抗力，建議飲食清淡為主，像是菠菜、蘆筍等蔬菜，並搭配適量運動，增強身體調節能力，平時也可以飲用菊花茶、綠茶等，不僅能清熱解毒，還有助於提振精神。

祛濕防蚊

春季氣候多變，濕氣也較重，容易孳生蚊蟲。黃上邦提及，當體內濕氣過重時，會影響抵抗力，而容易遭受蚊蟲叮咬，甚至引發皮膚搔癢或過敏，建議適當食用祛濕的食材，並於夜晚使用艾草泡腳，以驅寒祛濕，促進血液循環外，還能增強體內陽氣。另外，居家環境盡量保持乾燥，或是在家中擺放天然驅蚊的植物，如香茅、薄荷、薰衣草等，避免蚊蟲叮咬。

中醫師提醒，春季氣候多變，濕氣重，容易孳生蚊蟲。因此當體內濕氣過重時，會影響抵抗力，易遭受蚊蟲叮咬，引發皮膚搔癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師提醒，春季氣候多變，濕氣重，容易孳生蚊蟲。因此當體內濕氣過重時，會影響抵抗力，易遭受蚊蟲叮咬，引發皮膚搔癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

疏肝解鬱

黃上邦提醒，春季陽氣升發，人體肝氣過盛容易引發情緒波動，而出現頭痛、煩躁、易怒、焦慮及失眠等問題，且當肝氣鬱結時，也會使心理問題容易加劇。此時，茶葉作為天然的植物飲品，成了日常生活中疏肝解鬱的理想選擇，舉例來說，菊花茶助舒緩因肝氣鬱結而引起的焦慮、煩躁，特別適合長時間使用電腦或手機的人；茉莉花茶香氣宜人，能緩解因壓力及情緒波動所引起的肝氣不暢，可疏肝解鬱、放鬆心情。

按壓3穴位 助止痛活絡氣血

●翳風穴：位於耳垂後方凹陷處，以指腹按壓至有痠痛感，可疏肝理氣、活絡氣血、消除面部水腫之效。

●玉枕穴：位於頭部後方，髮際正中直上2.5寸旁開1.5寸凹陷處。以指腹按壓，每次3分鐘，有痠痛感即可，以達到清熱明目、通經止痛之功效。

●中封穴：位於足背，內踝前，脛骨前肌腱內側凹陷處。以拇指指腹揉按約10分鐘，可舒筋活絡、理氣止痛。

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