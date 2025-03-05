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健康網》驚蟄報到免驚！ 中醫推多吃它提升免疫力

2025/03/05 06:30

中醫師指出，驚蟄節氣時期各種細菌病毒活躍，可多吃植物性蛋白質，例如豆腐、豆漿、毛豆、黑豆等，有助提升免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師指出，驚蟄節氣時期各種細菌病毒活躍，可多吃植物性蛋白質，例如豆腐、豆漿、毛豆、黑豆等，有助提升免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日台灣春雷乍響，甚至下起冰雹，眾人心驚驚，沒錯，節氣驚蟄今（5）日報到，代表萬物驚動，冬眠的動物和昆蟲開始復甦，各種細菌病毒活躍。民權馬光中醫診所醫師劉宇真提醒，此時節冷暖空氣交替，一不留意就容易感冒、打噴嚏，建議多吃綠色蔬菜養肝，也可以多攝取植物性蛋白質，例如豆腐、豆漿、毛豆、黑豆等，有助提升免疫力。

調養脾胃 注意飲食清淡

劉宇真指出，中醫理論中，驚蟄屬於春季，春又屬木，代表著生長和變化，因此對於身體的調養尤為關鍵。隨著氣候變化，容易出現脾胃不和、消化不良等問題。因此應注意飲食清淡，避免油膩和辛辣食物，切勿暴飲暴食。

此外，建議多食用綠色食物養肝，像是花椰菜、蘆筍、菠菜、油菜等，也可以多攝取植物性蛋白質，例如豆腐、豆漿、毛豆、黑豆等，提供身體能量提升免疫力。

驚蟄節氣時期，中醫師建議多食用綠色食物養肝，像是花椰菜、蘆筍、菠菜、油菜等；示意圖。（圖取自photoAC）

驚蟄節氣時期，中醫師建議多食用綠色食物養肝，像是花椰菜、蘆筍、菠菜、油菜等；示意圖。（圖取自photoAC）

保持作息規律 養肝、護肝

劉宇真表示，春季屬木，木主肝。肝主疏泄，與消化機能有關，肝氣如果鬱結會間接影響脾胃功能，加上春季豐沛的雨水帶來的濕氣，會加重脾胃負擔，一旦脾胃無法正常袪濕，便會出現容易疲倦、睡不飽的「春困（睏）」症狀。肝也與情緒調節有關，因此保持愉快的心情、早睡早起、避免過度負面情緒的積累至關重要。

穴位按摩 疏通經絡

劉宇真建議，在驚蟄節氣時期，可以進行一些簡單的穴位按摩，促進氣血的流通和調整身體的狀態。

太衝穴：屬肝經，位於腳背第一和第二趾縫往上約一寸的凹陷處，可以疏肝解鬱、調節情緒。

合谷穴：位於手背拇指與食指交界處，能調和氣血與提升脾胃功能，促進全身經絡的通暢。

中醫師分享驚蟄養生按摩穴位，可促進氣血的流通和調整身體的狀態。（馬光中醫診所提供）

中醫師分享驚蟄養生按摩穴位，可促進氣血的流通和調整身體的狀態。（馬光中醫診所提供）

內服外動 提升免疫力超有感

此外，劉宇真推薦枸杞菊花茶（作法見下圖），枸杞具有滋補肝腎、益精明目的效果，與菊花搭配，能夠更好地保護肝臟，保持眼睛的健康。對於防止春季過敏、改善視力等有良好的保健作用。

除了飲食，她也提醒要運動，驚蟄期間可以多做太極、瑜伽等運動，例如瑜伽中的下犬式能夠有效拉伸和放鬆大小腿、髖部和脊柱的肌肉，幫助緩解腰背和膝蓋後側的疼痛。也可以在下午時段，背對太陽曬15-20分鐘，保持規律的深呼吸，從自然中獲取陽氣，既簡單又養生。

驚蟄養生，中醫師推薦喝枸杞菊花茶，有助保護肝臟，保持眼睛的健康。（馬光中醫診所提供）

驚蟄養生，中醫師推薦喝枸杞菊花茶，有助保護肝臟，保持眼睛的健康。（馬光中醫診所提供）

民權馬光中醫診所醫師劉宇真。（馬光中醫診所提供）

民權馬光中醫診所醫師劉宇真。（馬光中醫診所提供）

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