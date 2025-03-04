健康網》春天4原因加劇乾眼症 醫授5撇步舒緩：補水不可少

舒緩乾眼症不適，不僅可使用人工淚液，緩解眼睛乾澀問題，身體也需要補水。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春雷乍響，象徵春天來了，春天氣候乾燥、過敏原增加、日夜溫差大，加上使用3C產品時間長等4原因，都使得春天乾眼症更嚴重。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提供舒緩5撇步，分別為避免過敏原、補充淚液、補充體內水分、調整用眼習慣，以及均衡飲食。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」發文指出，不知不覺3月到了，代表春天也要來了，但是春天也是過敏的季節，對於乾眼症患者來說，最痛苦的季節可能就是春天了，乾眼症患者應對冬春換季應先了解成因，及舒緩之道。

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醫解析春天乾眼症成因

●氣候乾燥，淚液蒸發快

春天的溫度雖然上升，但濕度卻不穩定，尤其很多時候風還是很大，眼淚的蒸發速度會加快，使得眼睛更容易乾澀。

●過敏原增加，刺激眼睛

春天到處都在開花，也因此花粉、灰塵、細菌增多，對於敏感族群來說，這些過敏原可能會引發結膜發炎，進一步導致眼睛不適，甚至加重乾眼症狀。

●螢幕時間變長，眨眼次數減少

現代人長時間使用手機、電腦，尤其是春天日照時間變長，很多人晚睡或在戶外活動後還繼續滑手機，容易導致眨眼次數減少，讓眼睛更乾。

長時間使用3C產品，容易導致眨眼次數減少，讓眼睛更乾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●春天容易疲勞，眼睛供血不足

春天日夜溫差大，身體需要更多力氣來適應這些變化，也更容易感到疲勞，血液循環變差，使得眼睛的淚液分泌減少，乾眼症狀加劇。

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●避免過敏原

粘靖旻建議乾眼症患者，外出時可以戴上防風眼鏡，減少灰塵和花粉直接接觸眼睛，回家後也要清洗臉部和眼周，避免過敏原殘留。

●補充人工淚液

粘靖旻建議乾眼症患者，可以選擇無防腐劑的人工淚液，適時補充水分。然後視情況也可考慮使用溫敷眼罩，幫助淚液腺分泌油脂，減少淚液蒸發

●補充體內水分

補水是老生常談，但真的很重要，每天至少要喝2000c.c.的水，但要少喝咖啡跟酒，因為它們會加速體內水分流失，讓眼睛更乾燥。

●調整用眼習慣

採取20-20-20法則，也就是看螢幕20分鐘，就看20英尺（約6公尺）遠的地方20秒。然後也要記得，調整螢幕亮度，不要讓螢幕過亮或反光，避免眼睛過度疲勞

●均衡飲食

攝取富含Omega-3脂肪酸（如鮭魚、亞麻籽油）、葉黃素（如深綠色蔬菜）、維生素 A（如胡蘿蔔、蛋黃），有助於改善淚液品質。

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