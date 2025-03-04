電子煙藏毒危機！國健署預告修法：未來查獲 沒入銷毀

國健署今再預告修法，加嚴電子煙等違法菸品管理。（資料照、記者劉信德攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國民健康署今（4日）預告菸害防制法修正案，強化對電子煙與未核准加熱菸的管理，重點包括違法產品全面沒入銷毀、強化網路平台監管，預告期至3月11日，待收集意見後將提報行政院審議。

菸害防制法自2023年3月22日修正施行後，全面禁止電子煙及未核准加熱菸的製造、輸入、販售、供應、展示、廣告及使用。國健署統計，截至今（2025）年1月31日，已查緝61萬件次違規，其中包括電子煙654件、加熱菸2606件、違規使用1063件，以及22家電商及社群平台150件，總裁罰金額達3.7億元。

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國健署菸害防制組組長羅素英表示，這次修法有兩大重點：第一是針對違法產品可直接沒入銷毀，第二是強化網路平台的監管責任。

她說明，現行菸防法雖可以針對製造、輸入、販售、供應、展示、使用等違規行為開罰，但對產品本身無法直接沒入，因此即使開罰，仍要把產品還給違法業者或個人，導致市面上仍可見這些違規產品，這次修法補上漏洞，未來所有違法電子煙、加熱菸一律沒入並加速銷毀。

此次修法也明確規定，網際網路業者必須移除違法廣告，並限制瀏覽相關內容，如果未依主管機關通知刪除、未保存資料180天或未配合調查，都將面臨裁罰。境外業者也不能規避法律，未來只要在台灣無設立公司或代表人的業者，須指定法律代表，遵守法規並接受查核。

羅素英強調，過去曾發生電子煙載具內暗藏毒品的案件，這類產品流入市場不僅影響個人健康，更可能引發社會治安問題，為此行政院責成相關部會加強查緝，並透過這次修法強化監管，讓違法產品無法繼續流通。

羅素英說，考量修法的急迫性，此次修法預告期至3月11日截止，收集各界意見後，後續將進入行政程序，提報行政院審議，再送立法院通過後正式實施。

至於加熱菸的健康風險評估進度，羅素英指出，目前共有11家業者申請審查，6家進入審查階段，但截至目前為止，「尚無任何業者通過審核」，她強調，國健署的立場是保護國人健康，因此審查過程會嚴格依據科學實證與健康標準進行。

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