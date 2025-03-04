自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

電子煙藏毒危機！國健署預告修法：未來查獲 沒入銷毀

2025/03/04 14:48

國健署今再預告修法，加嚴電子煙等違法菸品管理。（資料照、記者劉信德攝）

國健署今再預告修法，加嚴電子煙等違法菸品管理。（資料照、記者劉信德攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國民健康署今（4日）預告菸害防制法修正案，強化對電子煙與未核准加熱菸的管理，重點包括違法產品全面沒入銷毀、強化網路平台監管，預告期至3月11日，待收集意見後將提報行政院審議。

菸害防制法自2023年3月22日修正施行後，全面禁止電子煙及未核准加熱菸的製造、輸入、販售、供應、展示、廣告及使用。國健署統計，截至今（2025）年1月31日，已查緝61萬件次違規，其中包括電子煙654件、加熱菸2606件、違規使用1063件，以及22家電商及社群平台150件，總裁罰金額達3.7億元。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，這次修法有兩大重點：第一是針對違法產品可直接沒入銷毀，第二是強化網路平台的監管責任

她說明，現行菸防法雖可以針對製造、輸入、販售、供應、展示、使用等違規行為開罰，但對產品本身無法直接沒入，因此即使開罰，仍要把產品還給違法業者或個人，導致市面上仍可見這些違規產品，這次修法補上漏洞，未來所有違法電子煙、加熱菸一律沒入並加速銷毀。

此次修法也明確規定，網際網路業者必須移除違法廣告，並限制瀏覽相關內容，如果未依主管機關通知刪除、未保存資料180天或未配合調查，都將面臨裁罰。境外業者也不能規避法律，未來只要在台灣無設立公司或代表人的業者，須指定法律代表，遵守法規並接受查核。

羅素英強調，過去曾發生電子煙載具內暗藏毒品的案件，這類產品流入市場不僅影響個人健康，更可能引發社會治安問題，為此行政院責成相關部會加強查緝，並透過這次修法強化監管，讓違法產品無法繼續流通。

羅素英說，考量修法的急迫性，此次修法預告期至3月11日截止，收集各界意見後，後續將進入行政程序，提報行政院審議，再送立法院通過後正式實施。

至於加熱菸的健康風險評估進度，羅素英指出，目前共有11家業者申請審查，6家進入審查階段，但截至目前為止，「尚無任何業者通過審核」，她強調，國健署的立場是保護國人健康，因此審查過程會嚴格依據科學實證與健康標準進行。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中