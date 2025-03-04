健康網》驚蟄養生3撇步！ 中醫推2茶飲疏肝解鬱、增免疫

中醫推薦春季養生茶，像桂圓紅棗湯能幫助強化免疫力；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（5）日就是驚蟄，是養生的好時機！雲鼎中醫診所在臉書專頁發文分享，春季容易有肝火旺、情緒不穩、體虛、睡不好等症狀，因此中醫推薦2款養生茶，像枸杞菊花茶有助於疏肝解鬱、桂圓紅棗湯則是幫助強化免疫力。

中醫指出，「驚蟄」的意思即「驚醒冬眠的蟲獸」，這時氣溫回升、雨水增多，萬物生機勃勃，也意味著人體陽氣逐漸升發，進入春天的調養期。

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養生3重點

●養肝明目、排毒：春天屬木，對應人體的「肝」，這時肝氣旺盛，容易影響情緒與眼睛健康。過於亢奮，易出現情緒不穩、眼睛乾澀、口苦等問題。

●補氣養血：春天氣溫變化大，人體容易氣血不足，導致免疫力下降，出現疲倦、睡眠不佳等狀況。

●防春燥、助代謝：春季天氣仍較乾燥，容易口乾舌燥、上火，適合多補充水分及溫和滋潤的食材。

中醫指出，春季因為天氣較乾燥，容易口乾上火，適合多補充水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

春季養生2飲品

●枸杞菊花茶：

功能：清肝明目，舒緩視力疲勞與情緒不穩。

配方：枸杞10克＋菊花5克。

作法：將藥材放入壺中，加入沸水浸泡10分鐘即可飲用。

●桂圓紅棗湯：

功能：補氣血，增強免疫力，改善虛弱體質。

配方：枸杞10克＋紅棗5顆剪開＋桂圓適量（約10克）。

作法：將材料放入鍋中，加適量水，煮沸後轉小火繼續燉煮30分鐘，溫暖滋補。

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