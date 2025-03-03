用「手」搭起醫病橋樑 南市醫中醫部設手語門診

台南市立醫院中醫部近日推出手語門診，為聽障患者提供友善的醫療服務。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立醫院為提供聽障患者更友善的就醫環境，該院中醫部近日開設「手語門診」，由熟悉手語的醫師親自問診，並透過手語及筆談輔助溝通，確保患者能清楚表達病情及獲得適切治療。此舉不僅提升聽障朋友的就醫服務品質，更推動醫療平權向前邁進。

59歲、患有聽障的邱先生長期受右肩與手腕疼痛所苦，過去曾接受西醫治療，但效果不彰，影響日常生活甚鉅。近日，他透過台南市立醫院手語門診，與中醫師趙念廷順利溝通。經詳細診斷，趙醫師發現邱先生的病因可能為「肩夾擠症候群」，進而影響右手腕。以針對肩關節與手陽明大腸經的針灸治療，患者疼痛大幅減輕、睡眠品質也獲得改善。

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趙念廷表示，許多聽障病人就醫時，因溝通障礙、難以完整表達病況，醫師也可能無法準確理解需求，導致診療過程費時且易產生誤解。雖然部分病人可申請手語翻譯服務，但部分聽障者因隱私考量不願使用，或不方便請家人陪同，使得就醫困難重重。此外，因醫護人員需佩戴口罩，病人難以透過唇語辨識對話內容，使醫療過程更加不便。

趙念廷在讀大學時期積極學習手語，與聽障族群保持良好互動，能流暢與其溝通。他認為，醫師掌握手語技能，不僅提高問診精準度，減少遺漏病情細節，也能讓病人在針灸等治療過程中更有安全感。針對中醫專業術語，如「氣滯血瘀、陰虛化火」等較難用手語表達的概念，他也會輔以筆談，確保病人充分理解自身健康狀況。

台南市立醫院中醫部這項創新服務，為聽障朋友在醫療平權上貢獻一份心力，也為其他醫療機構提供1個可行的範例，未來，台南市立醫院計劃擴大手語門診的規模，與更多聽障團體合作，共同推動無障礙醫療環境。

在大學就學手語的台南市立醫院中醫師趙念廷，能透過手語與聽障朋友溝通，問診與衛教更精確。（台南市立醫院提供）

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