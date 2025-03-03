限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》胡麻菠菜捲低卡開胃 10分鐘端出儀式感
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近幾天氣溫升高，吃東西稍嫌膩口？不妨試試動手DIY「胡麻菠菜捲」。營養師林雨薇在臉書發文分享做法，先汆燙菠菜捲成型，搭配胡麻醬與白芝麻粒等佐料，緩解菠菜乾澀口感，僅需約10分鐘就能完成，帶著日式料理的精緻感、清爽開胃，不需大費周章，就能吃到健康和美味。
胡麻菠菜捲備料
先準備菠菜150g（洗淨去蒂頭，尤其底部容易藏泥沙）、白芝麻粒少許、海苔絲少許。接著調製醬汁，白芝麻醬2湯匙、白開水1湯匙（可依芝麻醬濃稠度微調）、味醂1茶匙、甘味醬油1茶匙、白砂糖少許（可依個人口味增減或省略），全部攪拌均勻，就是超開胃的胡麻醬。
請繼續往下閱讀...
3步驟上好菜
1.燙菠菜：菠菜洗淨後汆燙，然後泡冷開水，這樣可以保持翠綠口感更脆。
2.捲成型：用壽司捲簾+保鮮膜，把瀝乾的菠菜條捲成一條緊實的長條狀，塑形後切成3指寬的小段（圓柱狀）。
3.組裝上桌：在盤中央鋪上部分胡麻醬，把菠菜捲一面切面先沾胡麻醬，接著再沾白芝麻粒，最後將底部朝下擺盤，撒上海苔絲完成。
想吃得更健康 可斟酌減少調味料
林雨薇補充，胡麻醬的甜香和芝麻粒的香氣，讓這道菠菜捲不乾不澀、入口，很適合沒胃口的時候吃；醬汁濃度可以自由調整，如果喜歡清爽一點的，可以多加點白開水，讓味道更柔和；如果想吃得更健康，直接省略白砂糖，靠味醂的自然甜味就夠。胡麻菠菜帶有日式小菜精緻感，改天手作擺在家中餐桌上，也許可以讓餐點更有亮點。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應