健康網》胡麻菠菜捲低卡開胃 10分鐘端出儀式感

營養師指出，胡麻菠菜捲製作簡單，帶著日式料理的精緻感，清爽開胃，而且不需開火大費周章，就能吃到健康和美味。（圖擷取自林雨薇臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近幾天氣溫升高，吃東西稍嫌膩口？不妨試試動手DIY「胡麻菠菜捲」。營養師林雨薇在臉書發文分享做法，先汆燙菠菜捲成型，搭配胡麻醬與白芝麻粒等佐料，緩解菠菜乾澀口感，僅需約10分鐘就能完成，帶著日式料理的精緻感、清爽開胃，不需大費周章，就能吃到健康和美味。

胡麻菠菜捲備料

先準備菠菜150g（洗淨去蒂頭，尤其底部容易藏泥沙）、白芝麻粒少許、海苔絲少許。接著調製醬汁，白芝麻醬2湯匙、白開水1湯匙（可依芝麻醬濃稠度微調）、味醂1茶匙、甘味醬油1茶匙、白砂糖少許（可依個人口味增減或省略），全部攪拌均勻，就是超開胃的胡麻醬。

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3步驟上好菜

1.燙菠菜：菠菜洗淨後汆燙，然後泡冷開水，這樣可以保持翠綠口感更脆。

2.捲成型：用壽司捲簾+保鮮膜，把瀝乾的菠菜條捲成一條緊實的長條狀，塑形後切成3指寬的小段（圓柱狀）。

3.組裝上桌：在盤中央鋪上部分胡麻醬，把菠菜捲一面切面先沾胡麻醬，接著再沾白芝麻粒，最後將底部朝下擺盤，撒上海苔絲完成。

營養師分享胡麻菠菜捲製作步驟。（圖擷取自林雨薇臉書）

想吃得更健康 可斟酌減少調味料

林雨薇補充，胡麻醬的甜香和芝麻粒的香氣，讓這道菠菜捲不乾不澀、入口，很適合沒胃口的時候吃；醬汁濃度可以自由調整，如果喜歡清爽一點的，可以多加點白開水，讓味道更柔和；如果想吃得更健康，直接省略白砂糖，靠味醂的自然甜味就夠。胡麻菠菜帶有日式小菜精緻感，改天手作擺在家中餐桌上，也許可以讓餐點更有亮點。

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