您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》別讓咖啡因偷走睡眠 醫揭最佳飲用時間
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少人習慣早上喝咖啡醒腦，下午再補一杯提神，結果晚上翻來覆去睡不著，隔天更累，只能再喝更多咖啡，形成惡性循環。周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，不想被咖啡因偷走睡眠，就必須掌握「上午喝咖啡，下午選擇無咖啡因飲品」的黃金原則。
鄭佳益指出，咖啡因會興奮中樞神經，主要透過阻斷adenosine（腺苷）受體來減少疲勞感。腺苷是讓我們感覺疲倦的物質，當咖啡因阻斷腺苷後，就會讓我們感覺更清醒。但咖啡因的效果並不會馬上消失，有可能會影響到睡眠的「入睡時間」與「睡眠品質」。
請繼續往下閱讀...
睡前6小時喝咖啡 睡眠仍可能受影響
研究顯示，睡前6小時喝咖啡仍可能影響睡眠，讓入睡時間延長、深層睡眠減少，甚至可能導致早醒、夜間頻繁醒來。因此，晚上喝咖啡可能會讓你覺得「睡了一整晚但還是累」，導致隔天又需要更多咖啡，形成惡性循環。
咖啡因代謝時間因人而異 濃縮咖啡需提早喝
咖啡因的代謝時間因個人體質不同而異（例如：抽菸的人會加速代謝，孕婦會降低代謝的速度），攝取咖啡因後，大約需3至6小時，體內的咖啡因濃度才會減半。
每個人代謝咖啡因的速度不一，也和飲用的量相關。對此，鄭佳益醫師整理最佳咖啡飲用時間建議。
●一般人喝一杯義式濃縮咖啡的咖啡因約107mg的量，建議至少距離睡前9小時，如果晚上11點睡，下午2點後應避免咖啡因。
●若喝到2倍以上的咖啡因的量（約217.5mg），建議應該提早至早上10點前攝取咖啡，才能避免晚上睡不好的困擾。
小心隱藏咖啡因來源 能量飲料、巧克力入列
鄭佳益提醒，要注意咖啡因來源，除了咖啡，茶類、可樂、能量飲料、巧克力也含有咖啡因，無意間攝取過量，可能也會影響睡眠！
因此想要健康喝咖啡，請記住黃金原則：「上午喝咖啡，下午選擇無咖啡因飲品」，以便白天有精神，晚上也能睡得好！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應