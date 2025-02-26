健康網》唇膏越潤越好？ 食藥署：影響粧效持久度

食藥署表示，唇膏越滋潤不等於適合每一個人，且過於滋潤會減少唇膏的附著力，影響粧效持久度；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘴唇很乾來塗點唇膏讓它滋潤一點，而且滋潤唇膏能帶來柔嫩感，越潤對嘴唇越好嗎？食藥署表示，唇膏越滋潤不等於適合每一個人，且過於滋潤會減少唇膏的附著力，影響粧效持久度，對某些人可能會造成唇部油膩感，覺得不夠清爽。

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，購買唇膏時要依照自己的需求做選擇，才是健康美唇的關鍵，根據自己的膚質與需求，選擇滋潤但不黏膩的產品，像是乾燥唇部可選高滋潤唇膏，油性唇部則適合輕盈質地的唇膏。

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食藥署說，上唇粧前，可先用潤唇膏打底，在使用彩粧唇膏，讓粧效更完美。天冷時水分比較容易蒸發，唇部容易乾燥，記得勤擦護唇膏保養。

食藥署在網頁提醒，由於嘴唇的構造與皮膚不同，沒有汗腺、皮脂線，角質也較薄，護唇首先要「不舔抿」，避免不自覺用口水舔、抿嘴唇，因為口水可能會刺激唇部皮膚，造成皮膚角質層的破壞。

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