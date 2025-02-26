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吊車司機手骨折怕開刀延誤工程 不打石膏也能繼續上工
〔記者許麗娟／高雄報導〕1名47歲的吊車駕駛右手舟狀骨骨折疼痛難耐，卻因工程趕進度，擔心開刀後打石膏至少2星期無法上工，經骨科醫師李松青建議，戴護腕輔以聚焦式震波治療緩解減痛，不僅能持續上工，且傷後2個月骨折也幾乎癒合。
活力得中山脊椎外科醫院、澎湖松青診所骨科醫師李松青指出，舟狀骨是腕骨8個骨頭裡的地基石，與手腕承載的力量和舟狀骨關係大，當舟狀骨骨折時，拇指頭不能過於活動，若影響斷骨癒合恐引起更嚴重後遺症而需補骨頭。
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由於吊車駕駛的舟狀骨骨折，自行癒合率低，但患者又不想開刀，深怕打上石膏會無法駕駛吊車，被迫中斷工作，因此李松青建議穿戴護腕，可讓拇指指間關節活動，拇指掌指關節和拇指腕關節不動，藉由適度部分固定和保護，避免因拇指過度活動，影響舟狀骨的癒合，讓患可仍手握方向盤、打離合器和操作吊車。
患者也同時接受每週1次聚焦型震波治療，促進血液循環。第1次打完後，當天晚上感覺就不會那麼痛，第4次後骨折明顯改善，最近打完第8次，在傷後2個月已完全不疼痛，骨折也幾乎完全癒合。聚焦型震波治療為自費療程，費用依照患者所需施打的發數而定，施打1發1元，或可視個人保險範圍與保險業者討論請領給付。
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