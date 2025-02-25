紓解急診塞車 基層醫界提6大方向

近日部分醫院急診出現壅塞情形；情境照。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕近日急診爆滿，衛福部分析，目前壅塞主要集中在醫學中心，主因源自於護理人力和醫院病床不足，讓急診病人無法順利轉銜到病房接受治療，因此基層醫界呼籲醫療體系應有6大改善，包含強化四級醫療功能、加強急診前的分流、調整急診門診住院占比、加強在宅急症照護、檢討急診醫護人力薪資給付、護理人員的補足。

首先，強化四級醫療功能，宣導民眾就醫分流。基層醫界指出，將透過各縣市醫師公會和診所協會呼籲民眾，如有醫療需求可先找家庭醫師或基層診所醫師，再由相關醫師做適當的轉診。若有高燒、抽筋、意識變化、胸悶、胸痛等緊急徵候則掛急診，盡量把急診的醫療資源留給更需要的病人。

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其次，加強急診前的分流，建立院際聯防機制。基層醫界建議救護車進行後送時，應可考慮醫學中心外的其他區域和地區醫院進行分流。病人一旦送到醫院，包含急診、住院和加護病房，亦應建立醫療區域聯防的機制，讓人民得到最妥適的照顧。

再來，調整急診門診住院占比。基層醫界提到，提高急診重症病人住院配床占比，門診預約住院或非緊急治療、手術，則視情況稍作等待，以解決急診重症和危及生命徵象病人的緊急治療時機。

還有，加強在宅急症照護（HAH）和門診靜脈抗生素治療（OPAT）。基層醫界指出，在宅急症照護和門診靜脈抗生素治療是醫院急診室已經啟動，紓解部分急診或等待住院病人的機制，但其實也可以推廣到社區診所，並給予相對應合理給付，相信醫院、診所一起努力，可以紓解部分病人住院需求，降低急診壓力。

此外，檢討急診醫護人力薪資給付，改善醫療工作環境。基層醫界認為，面對現階段巨大壓力，政府應感謝仍堅守在第一線所有急診醫療人員，給予即時的獎鼓勵。長期而言，急診壅塞根本原因是醫護人力和醫院病床不足，應通盤檢討醫護人員薪資福利和工作環境。

最後，護理人力的補足。基層醫界指出，今年台灣已經進入超高齡社會，醫療需求必然增加，但護理人力供應勢必也會因為少子女化而愈發嚴重；面對這個嚴肅的議題，需這個世代的我們共同面對，思考解決的方式。積極檢討健保給付、薪資福利待遇、優化工作環境是當務之急，而提升考照率、規範護理協作人員及引進外國專業人力協助，都是可以思考的方向。

基層醫界聯合聲明由台北市醫師公會理事長洪德仁、新北市醫師公會理事長顏鴻順、基隆市醫師公會理事長王俊傑、桃園市醫師公會理事長吳家淦、宜蘭縣醫師公會理事長林旺枝、新竹市醫師公會理事長邱國華、台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、中華民國基層醫療協會理事長林應然、中華民國診所協會全聯會理事長廖文鎮、中華民國基層醫師協會理事長潘志勤共同發出，盼政府重視。

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