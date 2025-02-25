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健康 > 心理精神

學測成績公布心情低落 心理師教3招減輕焦慮

2025/02/25 15:42

衛福部南投醫院開設夜間心理諮商門診，協助青少年調適心理壓力，度過升學關卡。此為心理師張瑋哲受理諮商情境圖。（南投醫院提供）

衛福部南投醫院開設夜間心理諮商門診，協助青少年調適心理壓力，度過升學關卡。此為心理師張瑋哲受理諮商情境圖。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕大學學測成績今（25日）天公布，放榜結果照例是幾家歡樂幾家愁，除了成績可能不如預期心情低落外，接下來還要面臨選讀學校、科系以及該如何準備備審資料等煩惱，衛生福利部南投醫院心理師張瑋哲，即提出「長遠目光」、「相信自己」及「欣賞自己」三招，盼能減輕學生心中的焦慮與不安。

張瑋哲表示，學測分數失常可能影響同學的自信心，甚至一蹶不振，但失敗其實很常見，例如輝達執行長黃仁勳的公司曾瀕臨快破產風險，而世界羽球球后戴資穎也常在比賽輸球。對於失敗的煩惱，重點在於「長遠目光」看待人生，能接受一時的起落，思考因應失敗的方式，就會有意想不到的好結果。

其次，升學經常是高壓、互相比較的過程，評價自己的觀點趨向窄化。自傳等備審資料的準備重點在於發掘個人優勢「欣賞自己」，除了常見的獎狀與證書外，可用日常生活去呈現自己，例如參與社團活動或志工體驗的經驗，都可以與未來想要就讀的科系做結合，就會是一份實在的備審資料。

張瑋哲認為，除了個人興趣，選讀科系時通常會考量畢業後薪資及未來發展性等，惟歸納各行各業成功人士，經常與韌性、積極等正向特質有關，選擇科系的重點在於「相信自己」具有成功的特質，只要夠努力未來都可以有傑出表現。

此外，部立南投醫院為了陪伴青少年因應升學壓力，於夜間開設心理諮商門診，讓學生可以在下課後針對升學煩惱進行諮商，每人有3次衛福部推動的免費心理諮商可使用，協助青少年調適心理壓力，度過升學關卡。

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