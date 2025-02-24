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醫學中心都是「實習醫師」在開刀？ 真相曝光！

2025/02/24 18:41

醫學中心教授級的團隊非常堅強，由主任級的醫師擔任助手，資淺的醫師們只要能夠在旁觀摩學習就已經覺得非常幸運了。（彰基提供）

醫學中心教授級的團隊非常堅強，由主任級的醫師擔任助手，資淺的醫師們只要能夠在旁觀摩學習就已經覺得非常幸運了。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕原來醫師也是有分等級的！坊間流傳，找大醫院名醫看病動刀，名醫病人太多了，照顧不來都是由「實習醫師」操刀？真相並非如此。據醫師指出，台灣現行醫學教育體系已經沒有「實習醫師」，而是稱為「實習醫學生」（Clerk），因為沒有醫師執照，他們不能獨立執行醫療行為，傳聞跟事實有出入，醫院也沒有「實習醫師」了。

根據相關法規及醫院相關編制，國內醫學中心組織編制，醫師分成6個不同層級，頂端到基層依序是教授（Professor）、主任（Head/Director）、主治醫師（Attending Physician）、總醫師、住院醫師（Resident）、畢業後一般醫學醫師（PGY），以及尚未考取醫師執照的實習醫學生（Clerk），各自在醫院裡共同分工協作，但每個層級的爬升都要經過嚴格的專業訓練、臨床經驗與時間磨練，PGY 2年，住院醫師3到7年，從PGY做到主治醫師的養成期因科因人而異，甚至可能需要10年以上時間。

以醫學中心來說，為了確保診治的安全與品質，醫療決策由主治醫師或教授確認，其他醫師在主治醫師及教授的嚴謹指導下接受訓練與監督。

彰基總院長陳穆寬（左）每天早上7點都會帶不同層級的醫師查房以及教學，力求國際一流的醫療品質。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左）每天早上7點都會帶不同層級的醫師查房以及教學，力求國際一流的醫療品質。（彰基提供）

有些民眾主觀認為「去醫學中心就是『實習醫師』在照顧？」，但實際上，小型醫院反而可能面臨住院醫師短缺的問題，導致醫療資源有限。例如，若半夜被魚刺卡住喉嚨，較小的醫院可能沒有專責醫師可立即處理；相較之下，大型醫學中心則有完整的住院醫師與主治醫師輪班制度，確保能提供即時醫療服務。這就像一家家庭式髮廊，往往只有一位老闆娘負責剪髮、洗頭、收銀，事事親力親為；而大型連鎖髮廊則有分工明確的收銀、按摩及洗頭助理、設計師，確保顧客享受更細緻的服務。

以彰化基督教醫院為例，儘管是彰化、雲林及南投3個縣市唯一的醫學中心，數年前仍面臨住院醫師短缺，導致許多科別僅有主治醫師獨自應戰，甚至連開刀時都缺乏助手，下班後更難有人照顧住院病人。經過近幾年大力改革，目前醫療團隊已經大幅成長，包括81名實習醫學生、90名PGY醫師、228名住院醫師與總醫師，以及408名主治醫師，形成完整的醫療體系。

醫學中心彰化基督教醫院總院長陳穆寬指出，彰基為病人進行手術時，由主治醫師負責主刀，一般由總醫師擔任第一助手，資深住院醫師擔任第二助手，年輕住院醫師與實習醫學生則在旁觀摩與學習；有的小醫院若沒有住院醫師，就沒有醫師協助擔任術前準備、手術助手、皮膚縫合以及術後照顧的工作，這種情形現在在彰基不會發生。

同樣地，在內科病房的照護上，主治醫師不可能全天候守在病房，因此住院醫師和值班醫師至關重要，以確保病人能夠獲得即時且適切醫療處置。可以想像，如果開完刀以後住院時沒有醫師24小時照顧，在醫療品質上是有疑慮的。

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