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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》青蔥vs蒜苗 你會分嗎？ 北農用3細節清楚解析

2025/02/21 07:32

北農表示，青蔥與蒜苗的葉子、根部、口感不同，青蔥適合拌醬、蒜苗則適合與肉類搭配。（資料照）

北農表示，青蔥與蒜苗的葉子、根部、口感不同，青蔥適合拌醬、蒜苗則適合與肉類搭配。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走進市場，看到一把把翠綠的「青蔥」與「蒜苗」，是不是覺得長得很像？但它們可是完全不同的蔬菜喔！台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文分享，青蔥與蒜苗的葉子根部口感都不同，青蔥適合快炒、拌醬；蒜苗則適合燉湯或與肉類搭配。

北農分享，每年2月18到20日左右，會迎來 「雨水」 節氣，象徵降雨增多、大地回春、萬物復甦，適合春耕春種。這時候，青蔥與蒜苗正當季，新鮮又美味，可以把握時機補充蔬菜營養。

3關鍵區分青蔥、蒜苗

●葉子：青蔥呈中空、圓管狀，切開來是圓筒形；蒜苗呈扁平狀、實心，與青蔥完全不同。

●根部：青蔥蔥白整根直挺、粗細一致，切面為實心；蒜苗根部成熟後可以看到帶有一顆小小的蒜頭。

●口感：青蔥辛辣中帶點清甜，適合快炒、拌醬或灑在料理上提味；蒜苗帶有蒜香，辛辣味比青蔥濃郁，也適合快炒，還能燉湯或與肉類搭配。

兩者冷藏、冷凍保存法

●蒜苗：冷藏時，保持乾燥後放入保鮮袋，放冰箱冷藏，避免潮濕導致腐爛；冷凍時，可切段冷凍保存，炒菜或煮湯時直接取用，香氣依舊濃郁。

●青蔥：冷藏時，用白報紙包起來、放入塑膠袋冷藏，可保持水分延長新鮮度；冷凍時，切成蔥花後放入保鮮袋冷凍，想用時隨時取用，方便又不浪費。

北農指出，青蔥在保存時，可以用白報紙包起來，放入塑膠袋冷藏，或是切成蔥花後放入保鮮袋冷凍。（資料照）

北農指出，青蔥在保存時，可以用白報紙包起來，放入塑膠袋冷藏，或是切成蔥花後放入保鮮袋冷凍。（資料照）

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