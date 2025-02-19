新北公費流感疫苗明起開打 中和環球2/23設接種站

新北公費流感疫苗2月20日開打，開放65歲以上長者、幼兒、具慢性病等11類高風險族群優先接種。（新北市衛生局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕藝人大S因流感併發肺炎病逝，掀起國人搶打流感疫苗熱潮。衛生福利部增購10萬劑公費流感疫苗，其中新北獲配1萬5450劑，明天（20日）開打。市長侯友宜呼籲，65歲以上長者、幼兒、具慢性病等11類高風險族群且尚未接種過流感疫苗的市民，請把握門診服務時間至29區衛生所與80家合約院所接種，以獲得保護力，減少重症與死亡。

市府疾病管制科科長王美華表示，為便利民眾，衛生局協調醫療團隊將在2月23日下午1點30分至4點30分在中和環球購物中心1樓提供流感、新冠與長者肺炎鏈球菌疫苗共3種公費疫苗接種服務，讓逛街的民眾順便接種新冠疫苗，長者同時接種流感或肺炎鏈球菌疫苗，獲得雙重保護。

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她指出，為回饋地方，台灣東洋藥品工業股份有限公司也捐贈1000劑公益佐劑流感疫苗提供65歲以上長者接種，新北市將同步於29區衛生所提供接種服務。

王美華說明，去年10月1日至今年2月15日止，新北市累計135例流感併發重症病例，且高達88％重症病例個案尚未接種本季流感疫苗，籲請民眾儘速接種流感與新冠疫苗，勤洗手、落實個人防疫措施，若有症狀自主佩戴口罩，並在家休息，減少病毒傳播機會，保護家人與朋友。

中和環球購物中心將於2月23日設接種站，開放民眾施打公費疫苗。（新北市衛生局提供）

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