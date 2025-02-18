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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

增購流感疫苗花蓮獲配1400劑 11類人20日開打

2025/02/18 17:49

疾病管制署增購10萬劑疫苗將在後天開放接種，符合11類對象即可預約接種。（衛生局提供）

疾病管制署增購10萬劑疫苗將在後天開放接種，符合11類對象即可預約接種。（衛生局提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕藝人在日本因流感猝逝引起民眾搶打疫苗，衛福部疾病管制署緊急增購10萬劑到貨，花蓮獲配發1400劑，後天20日起提供65歲以上長輩等共計11類對象接種，直到用完為止。衛生局表示，可施打的地點包括13鄉鎮衛生所、38家醫療院所，建議民眾先電話預約。

今年228有3天假期，因應南來北往遊客增加造成流感傳播風險，衛福部疾病管制署增購10萬劑的4價流感疫苗在本月11日完成採購，由台灣東洋藥品得標，為細胞培養疫苗，疫苗1400劑已配送至花蓮。

增購流感疫苗符合接種資格的11大類對象，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（高風險慢性病人、身體BMI指數30以上、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，該疫苗適用年齡是6個月以上，將在後天起開放11類民眾接種，只要去年10月1日後尚未接種流感疫苗、且符合11大類對象資格的民眾，後天20日起可攜帶健保卡到13鄉鎮衛生所、38家合約流感疫苗接種院所接種；接種後需要2星期左右才會產生抗體，建議及早接種。

朱家祥說，下星期五開始228連假3天，不少人選擇出國、或是到各觀光景點遊玩，呼籲民眾出遊時要注意身體狀況，搭乘公共運輸、前往人多擁擠的公共場所可以戴口罩、落實勤洗手；如發現自己已經有上呼吸道感染等症況，請立即就醫，也注意與他人交談時保持適當距離以免交互傳染。

增購流感疫苗花蓮縣獲配1400劑，花蓮可到13鄉鎮衛生所、38家合約醫療院所接種。（衛生局提供）

增購流感疫苗花蓮縣獲配1400劑，花蓮可到13鄉鎮衛生所、38家合約醫療院所接種。（衛生局提供）

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