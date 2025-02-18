限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
增購流感疫苗花蓮獲配1400劑 11類人20日開打
〔記者花孟璟／花蓮報導〕藝人在日本因流感猝逝引起民眾搶打疫苗，衛福部疾病管制署緊急增購10萬劑到貨，花蓮獲配發1400劑，後天20日起提供65歲以上長輩等共計11類對象接種，直到用完為止。衛生局表示，可施打的地點包括13鄉鎮衛生所、38家醫療院所，建議民眾先電話預約。
今年228有3天假期，因應南來北往遊客增加造成流感傳播風險，衛福部疾病管制署增購10萬劑的4價流感疫苗在本月11日完成採購，由台灣東洋藥品得標，為細胞培養疫苗，疫苗1400劑已配送至花蓮。
請繼續往下閱讀...
增購流感疫苗符合接種資格的11大類對象，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（高風險慢性病人、身體BMI指數30以上、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。
花蓮縣衛生局長朱家祥說，該疫苗適用年齡是6個月以上，將在後天起開放11類民眾接種，只要去年10月1日後尚未接種流感疫苗、且符合11大類對象資格的民眾，後天20日起可攜帶健保卡到13鄉鎮衛生所、38家合約流感疫苗接種院所接種；接種後需要2星期左右才會產生抗體，建議及早接種。
朱家祥說，下星期五開始228連假3天，不少人選擇出國、或是到各觀光景點遊玩，呼籲民眾出遊時要注意身體狀況，搭乘公共運輸、前往人多擁擠的公共場所可以戴口罩、落實勤洗手；如發現自己已經有上呼吸道感染等症況，請立即就醫，也注意與他人交談時保持適當距離以免交互傳染。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應