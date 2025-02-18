苗縣獲配2160劑流感疫苗 11類對象優先施打

增購流感疫苗、苗栗縣配發2160劑，11類對象優先施打。圖為疫苗施打畫面，情境照。（苗栗縣政府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應流感疫情，加上之前知名藝人大S在日本罹患流感遺憾離世後，流感疫苗打氣大增，使得公費流感疫苗缺貨。衛福部疾管署緊急採購10萬劑疫苗，苗栗縣獲得配發2160劑，將於20日當天開放第11類對象至各衛生所與合約醫療院所施打。

苗栗縣政府衛生局今天下午指出，此批疫苗與去年10月1日後開放施打為同批，因此去年10月1日施打過民眾不必再施打。由於苗栗縣配發名額有限，11類對象提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等接種。

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