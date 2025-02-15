健康網》防「約會性侵」心理師提醒6細節

浪漫約會之餘要審慎預防「約會性侵」，心理師提供該注意的細節。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕西洋情人節剛過，3月14日也有白色情人節，或是年中的七夕情人節以及聖誕節等節日，都是情侶約會熱門時間；當然約會並非節日專屬，平時就要約會，協助感情加溫。然諮商心理師提醒，多數性侵案件是來自於「熟人」，而所有的約會性侵，往往來自於「我覺得不可能」。想要預防則需要畫上清楚身體界線、明確拒絕、正視所有不舒服的感受，以及「愛他（她）不等於全部都給他（她）」。

諮商心理師康巧穎在臉書專頁「象家園心理諮商所」說明，根據2023年衛生福利部的統計，將近80%的性侵案件「來自熟悉的人」，因為熟悉所以信任，也往往因為信任而降低了警惕。而熟人性侵案件中，有40%來自另一半，也就是說，曾經或者現在的伴侶，甚至是曖昧對象，都有可能在違背你的意願之下讓你身陷性暴力的危險中。

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一年一度情人節馬上要來到，除了享受與伴侶的甜蜜時光外，也需要謹慎保護自己，避免約會當中可能發生的性暴力事件。不少人在約會時會說出這些話：「他是我男朋友耶，他才不會對我怎樣。」、「我們只是去包廂看個電影，還好吧。」、「對方是女生，我力氣比他們大，我可以保護自己吧」

然康巧穎強調，約會性侵往往來自於「不可能」，而也正是因為沒有想過，所以當危險來臨時更不會有所預備。在約會享受兩人的時光時，我們可以怎麼預防會約性侵呢？

●清楚的身體界線：建立清晰的界線和明確的溝通是很重要的，你的身體他人並不能隨意碰觸，就算是伴侶也需要尊重你，只有你認為「可以」才是真正的同意，不回應不代表同意。

●明確的拒絕：清楚的表示不喜歡是重要的，兩個人的溝通除了言語上的表達之外，身體語言也能傳遞出訊息，因此口語加上身體的拒絕（例如躲閃、皺眉、厭惡的表情、拍掉對方的手、接觸時保持距離等），更可以讓對方知道你感受到不舒服的行為。若已經表達不喜歡，但對方選擇忽略或是假裝沒接收到，那將會是危險的，會需要更留意自身的安全。

●愛他（她）不等於全部都給他（她）：「我是你男（女）朋友欸，有什麼好不能看的。」、「你有的我也都有，所以給我看一下摸一下沒關係吧。」、「你不給我就是不愛我。」這些情境中，對方試圖用「情感」交換你的身體，你的身體是屬於自己且無價的，因此在他人提出想要「交換」時，會需要更留意自己的意願，不論是用金錢或情感等都不應成為他人觸碰身體甚至發生性行為的「條件」。你的身體是不能用交換來的，而是需要在你同意之下別人才可以進一步有所作為。

●正視不舒服的感受：當你和一個人相處若內心冒出「怪怪的」、「不舒服」的感覺，請相信它，並開始留意為什麼會有這樣的感覺，可能是對方講話的方式不太尊重你？可能是對方會沒經過你的同意碰觸你的身體？這些都是你的身體界線感受 是與人相處時很常見的負向感受也往往是身體在警訊我們未知的危險。

●留意場所：約會時留意場所的開放性，以及空間中有沒有其他人，這樣發生危險時相對容易求救與逃跑。

●提高警覺：約會性侵很多時候與酒精、藥物有關係，讓自己保持清醒也是避免關係性暴力的方法，上述提及的面向多可以在意識清醒的時候進行判斷，但若失去判斷能力甚至失去意識，就無法保護自已。

根據世界衛生組織（WHO）的定義，性暴力是指任何人以任何形式或手段（如暴力、脅迫、下藥等），讓他人在非自願的情形下發生與性有關的行為。而與性相關的暴力也包含性侵、性猥褻、性騷擾、性剝削、網路散佈性影像等，因此除了約會性侵外，也是需要保護自己遠離任何形式的性暴力。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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