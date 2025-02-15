基隆德和社區 為逾千名長者安裝扶手防跌

基隆市德和社區水電專長的志工，為長者家中安裝扶手等，防止長者滑倒。（洪圓明提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕年長者容易在夜間起床如廁或浴室濕滑跌倒，基隆市中山區德和社區關懷據點，培訓有水電專業志工，免費幫長者家長在浴室、臥房等處安裝扶手、感應式燈具及止滑墊，避免長者在家中跌倒，5年來已逾千名長者受惠。

基隆市德和社區發展協會執行長、基隆市社區照顧關懷據點促進會理事長洪圓明說，中山區1名70多歲的長者，去（2024）年在半夜起床上廁所，因沒有燈光，加上腳無力，摔倒在浴室裡，住院治療多時才好。社區關懷據點到他家裡的臥室及浴室安裝扶手，讓他下床及上廁所可以握扶手，避免發生類似意外，老人家說，扶手真的很好用。

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洪圓明說，關懷社區在訪視長者過程中發現，長者可能因為血壓怟、燈光昏暗或浴室濕滑跌倒，如果沒有家屬及時協助，很容易發生意外。

洪圓明從事水電行工作有水電專業，為了預防長者跌倒風險，號召有水電專業的志工，為長者免費安裝扶手，讓行動不便的長者與有需要的居民在家行走更安全，獲多人響應，也有很多善心人士及志工協助，有錢出錢、有力出力。

洪圓明說，只要是長者、身心障礙者或行動不便有需求的居民，有水電專長的志工，就會協助在浴室、樓梯、走廊等處安裝扶手、止滑墊等，第1年安裝了100多支，後來加入的人越來越多，5年來為1300多位長者安裝扶手、止滑墊，長者說真的很實用。

基隆市65歲以上老人占全市總人口21％，已達「超高齡社會」標準，社區關懷據點照顧老人健康、提升老人社交，成為重要工作。

基隆市德和社區水電專長的志工，為長者家中安裝扶手等，防止長者滑倒。（洪圓明提供）

基隆市社區照顧關懷據點促進會理事長洪圓明為長者家長安裝扶手避免長者滑倒。（洪圓明提供）

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