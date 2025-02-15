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基隆德和社區 為逾千名長者安裝扶手防跌
〔記者盧賢秀／基隆報導〕年長者容易在夜間起床如廁或浴室濕滑跌倒，基隆市中山區德和社區關懷據點，培訓有水電專業志工，免費幫長者家長在浴室、臥房等處安裝扶手、感應式燈具及止滑墊，避免長者在家中跌倒，5年來已逾千名長者受惠。
基隆市德和社區發展協會執行長、基隆市社區照顧關懷據點促進會理事長洪圓明說，中山區1名70多歲的長者，去（2024）年在半夜起床上廁所，因沒有燈光，加上腳無力，摔倒在浴室裡，住院治療多時才好。社區關懷據點到他家裡的臥室及浴室安裝扶手，讓他下床及上廁所可以握扶手，避免發生類似意外，老人家說，扶手真的很好用。
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洪圓明說，關懷社區在訪視長者過程中發現，長者可能因為血壓怟、燈光昏暗或浴室濕滑跌倒，如果沒有家屬及時協助，很容易發生意外。
洪圓明從事水電行工作有水電專業，為了預防長者跌倒風險，號召有水電專業的志工，為長者免費安裝扶手，讓行動不便的長者與有需要的居民在家行走更安全，獲多人響應，也有很多善心人士及志工協助，有錢出錢、有力出力。
洪圓明說，只要是長者、身心障礙者或行動不便有需求的居民，有水電專長的志工，就會協助在浴室、樓梯、走廊等處安裝扶手、止滑墊等，第1年安裝了100多支，後來加入的人越來越多，5年來為1300多位長者安裝扶手、止滑墊，長者說真的很實用。
基隆市65歲以上老人占全市總人口21％，已達「超高齡社會」標準，社區關懷據點照顧老人健康、提升老人社交，成為重要工作。
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