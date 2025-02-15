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健康 > 心理精神

健康網》「它」讓上班族好憂鬱 愈長愈嚴重

2025/02/15 11:16

因為房價或產業特性等因素，歐美出現「超級通勤」一詞，指上下班通勤時間超過3小時，甚至4小時的仁。（圖取自freepik）

因為房價或產業特性等因素，歐美出現「超級通勤」一詞，指上下班通勤時間超過3小時，甚至4小時的仁。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有研究發現，影響上班族或所有受薪階級者發生憂鬱症的因素，並非薪資或福利，而是「通勤時間」！研究指出，若每日通勤時間超過1小時，發生憂鬱症的機率比通勤時間低於30分鐘的人高出1.16倍。另外這現象對於40到49歲男性，與20到29歲女性尤為顯著。

根據《朝鮮日報》報導，一份刊登在《交通與健康期刊》（Journal of Transport & Health）的韓國研究指出，韓國仁荷大學公共衛生研究員李東旭（Dong-Wook Lee）等人透過南韓工作條件第5次調查（5th Korean Working Conditions Survey）中，針對2,3415名年齡在20到59歲之間，各產業上班族或受薪階級的人們，評估WHO提出的5項幸福指數；並細分性別、藍領、白領、要不要輪班等。若總分低於13分則算是憂鬱症狀。

結果發現，長時間通勤的憂鬱症狀發生率明顯升高，與短時間通勤者高得多，高出整整1.16倍。另外若納入性別等因素則更加多樣化：例如未婚、無小孩且工作時間長的男性，這樣的關聯會更明顯。另方面，若是較多的孩子、需輪班的女性，關聯也會變強。

近期歐美出現「超級通勤族」、「極限通勤」等名詞，說明不少人上下班的通勤時間長達3小時，甚至4小時。南韓的民眾為了通勤花上大量時間，研究人員強調，通勤本身會引起身心壓力，也佔去人們的空閒時間，對健康產生負面影響；若空閒時間愈少，用來恢復健康的時間（如補充睡眠或運動）就愈少。因此，縮短通勤時間是有必要的。

若通勤時間過長，恐引發上班族憂鬱感。（圖取自freepik）

若通勤時間過長，恐引發上班族憂鬱感。（圖取自freepik）

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