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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南市腸病毒門急診增1倍多 提醒家長、校園加強防疫

2025/02/14 12:53

預防腸病毒應落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手步驟。（南市府提供）

預防腸病毒應落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手步驟。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕腸病毒、諾羅病毒疫情升溫，台南市衞生局表示，南市截至2月12日，腸病毒門急診就診達近5千人次，比去年同期增加1倍多，顯示病毒仍活躍，防範腸病毒及諾羅病毒，最有效的方式就是確實落實手部衛生與環境清潔，提醒家長及校園、幼托機構加強防疫。

南市衞生局表示，依據疾管署監測資料顯示，南市截至2月12日，腸病毒門急診就診達4,948人次，高於去年同期的2356人次。南市雖尚無腸病毒重症病例，但全國已通報並檢驗確認1例（伊科病毒11型）。近期監測顯示，社區以克沙奇A型腸病毒為主，學童密切互動恐加速傳播。

為降低校園腸病毒傳播風險，衛生局將加強全市國小及幼兒園防疫查核，並辦理研習課程，提升校護及幼托園所等相關人員有關小兒常見傳染病防治知能。同時，透過發燒監測與口腔篩檢掌握學童健康，發現群聚事件將立即疫調、消毒與採檢，以遏止疫情擴散。

衛生局說，腸病毒具高傳染力，學童應落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手步驟，並遵守「生病不上學」原則。幼童常接觸的門把、桌椅、玩具等應定期以1000ppm漂白水（1：50）消毒，以降低風險。

此外，近期諾羅病毒疫情同樣值得關注，南市已通報21起腹瀉群聚事件，其中已有16起檢出諾羅病毒。該病毒經糞口途徑傳播，少量即可致病，易引發校園感染。患者應在家休息至少48小時，待症狀完全緩解後再返校，以免傳染他人。

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