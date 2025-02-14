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愛著愛著就變了 醫師教你如何預防「恐怖情人」

2025/02/14 12:15

愛著愛著就變了 醫師教你如何預防「恐怖情人」

萬芳醫院精神科醫師許元彰建議，面對恐怖情人除了注重身體健康之外，必要時應及時尋求警政或法律資源的協助，這是保護自身安全的重要途徑。（萬芳醫院提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（14日）是西洋情人節，不少情侶高調放閃。不過在感情過程中不免也可能碰上分手情況，有些人無法接受關係結束而採取騷擾、威脅甚至暴力的極端行為。萬芳醫院精神科醫師許元彰則點出，這類「恐怖情人」通常具有情緒起伏大、佔有慾與控制慾強的特徵，他提醒民眾在關係中要定期檢視在感情中的心理狀態，避免遷就情緒起伏大、佔有慾與控制慾強。

近日一名年輕女子因嚴重焦慮，影響日常生活及工作，她前往台北市立萬芳醫院精神科求助。許元彰從問診中發現，病人的焦慮源自前伴侶的不當行為：經常在其住家樓下徘徊，進行跟蹤與騷擾，甚至透過社群媒體或通訊軟體發送情緒勒索訊息，長期施加心理壓力，此外還曾趁住所無人時潛入屋內，翻動個人物品並留下痕跡，使病人陷入極度恐懼，無法安心入睡，日常生活嚴重受干擾。

許元彰說，恐怖情人通常具有某些特徵，包括情緒起伏大、佔有慾與控制慾強烈，並試圖隔離伴侶的社交圈，他們往往缺乏理性溝通能力，常以怪罪、指責或暴力來維繫關係，這可能與成長背景及心理特質有關。

他舉例，部分恐怖情人因自卑而害怕被忽略，透過「控制」與「獨佔」來尋求安全感；另一部分則可能因過度自戀，無法接受伴侶不再以自己為中心，產生強烈的報復心理；還有少數個案因精神疾病導致情緒失控，出現極端行為。

許元彰提醒，恐怖情人對受害者的影響不僅止於身體傷害，更可能造成嚴重心理創傷，許多受害者因長期處於恐懼與壓迫之下，逐漸喪失對人際互動的信任感，甚至無法建立新的交友關係；因此，戀愛中的雙方應定期檢視在感情中的心理狀態，評估關係是否正向、健康，且要避免過度遷就或認同伴侶的不理性行為，以免助長更嚴重的後果。

他說，目前醫界尚未針對「恐怖情人」提出專門的疾病分類，但這已成為值得關注的社會議題。所幸，該個案透過心理輔導、藥物治療及相關法律資源，大大改善焦慮情況，也成功遏止加害者的不當行為。

他強調，許多受害者害怕家人擔心或擔心遭受報復而隱忍不報，反而讓問題更加惡化，鼓勵遇到類似困境的受害者應勇敢尋求協助，唯有積極應對，才能真正擺脫恐怖情人的陰影，迎向健康平穩的生活。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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