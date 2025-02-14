健康網》巧克力「分4類」情人節送哪種？食藥署曝差異

食藥署表示，以可可製品為原料，並可添加糖、乳製品或食品添加物等，製成的不含內餡固體型態產品，品名如欲標示為黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力、巧克力；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（14）日是西洋情人節，是個充滿粉紅泡泡及花言「巧」語的日子。食藥署表示，依據衛生福利部2021年3月2日公告修正之「巧克力之品名及標示規定」，以可可製品為原料，並可添加糖、乳製品或食品添加物等，製成的不含內餡固體型態產品，品名如欲標示為「黑巧克力」、「白巧克力」、「牛奶巧克力」及「巧克力」，應符合下列規定。

●黑巧克力：產品總可可固形物含量至少35%、可可脂至少18%，以及非脂可可固形物至少14%。

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●白巧克力：產品可可脂含量至少20%，及牛乳固形物至少14%。

●牛奶巧克力：產品總可可固形物含量至少25%、非脂可可固形物至少2.5%，及牛乳固形物至少12%。

●巧克力：產品原料及含量，應以前三款為限。

食藥署指出，若巧克力產品添加其他植物油，添加量不能超過產品總重量5%；示意圖。（圖取自photoAC）

添加物的大學問

食藥署指出，若上述巧克力產品添加其他植物油，添加量不能超過產品總重量5%，且品名附近應標示「添加植物油」或「添加○○油」等字樣。

產品使用此規定的巧克力作為原料，添加其他食品原料，製成固體型態產品，如欲以巧克力為品名，其巧克力含量至少25%，應於品名前加標示「含餡」或「加工」等字樣。像是依所含原料（堅果）或夾心、披覆態樣等特徵，標示為堅果巧克力等。

小提醒

食藥署提醒民眾，選購時要辨明食品相關標示，及清楚了解產品訊息，購買符合自身需求的產品。而食品業者，更應該在食品的標示、宣傳或廣告，應遵守食品安全衛生管理法第28條規定，不可有不實、誇張，或易生誤解的情形。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1013期

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