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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

季節性流感升溫 醫：積極防護並善用醫療資源

2025/02/13 11:38

台北榮總新竹分院多標的快速核酸檢測分析系統。（北榮新竹分院提供）

台北榮總新竹分院多標的快速核酸檢測分析系統。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕入冬以來，半球多國季節性流行的急性呼吸道感染病例顯著上升，多種流感病毒活躍。醫師呼籲民眾提高防疫意識，特別是高風險族群，應儘早接種流感疫苗，並在出現疑似症狀時，及早尋求醫療建議；而除了接種流感疫苗，保持良好衛生習慣，注意休息、提升免疫力，都是預防流感的關鍵措施。

台北榮總新竹分院檢驗科副主任楊婉華表示，最新監測資料顯示，流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）、人類間質肺炎病毒（hMPV）及肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）等病原體所引發的感染案例持續上升，特別是類流感疾病與急性呼吸道感染的發病率明顯升高，正處於季節性高峰範圍。

根據衛生主管機關的監測數據，流感病毒以A（H1N1）、A（H3N2）及B型為主要類別，傳播範圍廣泛，對高風險族群（如老年人、幼兒、孕婦、免疫功能低下者及慢性病患者）威脅尤為嚴重，可能引發細菌性肺炎、腦炎等併發症，甚至危及生命。近期，日本的流感疫情顯示H1N1型病毒迅速擴散，突顯該病毒的高傳播性與高致病性，對免疫力較弱的族群構成更大健康風險。無論是國內或國際間，H1N1型流感都值得高度關注。

楊婉華指出，除了流感，近期中國的人類間質肺炎病毒（hMPV）疫情也呈現升溫趨勢。hMPV在美國是十大死因的第六名，在台灣則是兒童十大死因的第四名，主要引發上呼吸道感染，特別是在幼兒、老年人及免疫力較弱的群體中，可能導致嚴重肺炎。由於其傳播模式與季節性流感相似，且症狀重疊，容易導致誤診，民眾應提高警覺，特別是在流感高發季節，若出現咳嗽、發燒、呼吸困難等症狀，應及早就醫，以免病情惡化。

特別提醒民眾採取以下防護措施：

一、接種流感疫苗：最有效的預防手段，特別是高風險族群，可顯著降低感染及併發症機率。

二、保持良好衛生習慣：勤洗手、佩戴口罩、避免與流感患者密切接觸，減少病毒傳播。

三、注意休息，提升免疫力：充足睡眠、均衡飲食、適量運動，有助於維持健康的免疫系統。

楊婉華說，該院已引進快速分生檢驗技術，可在短時間內精確識別 A 型流感病毒、H1N1、人類間質性肺炎病毒（hMPV）、新冠病毒（COVID-19）及肺炎黴漿菌等常見呼吸道病原體，協助醫師迅速診斷，並提供適當的治療方案。快速上呼吸道檢驗服務，能有效縮短診斷等待時間，並在流感高峰期提供個別化防治建議，減少併發症風險，降低社區傳播。

醫事檢驗師於生物安全操作櫃內處理病患檢體，確保無菌環境，精準進行檢測作業。（北榮新竹分院提供）

醫事檢驗師於生物安全操作櫃內處理病患檢體，確保無菌環境，精準進行檢測作業。（北榮新竹分院提供）

醫事檢驗師將檢測試劑匣插入分子診斷系統進行病原體檢測，螢幕同步顯示操作指引與樣本資訊，確保準確分析。（北榮新竹分院提供）

醫事檢驗師將檢測試劑匣插入分子診斷系統進行病原體檢測，螢幕同步顯示操作指引與樣本資訊，確保準確分析。（北榮新竹分院提供）

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