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健康網》北滾元宵南湯圓 腎友安心吃4點要注意
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕今（12日）為農曆年節最後一天的元宵節，在台灣有北部滾元宵、南部吃湯圓的習俗，不過台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」提醒腎友，無論是湯圓還是元宵都是高糖、高碳水的食物，要記得掌握份量，吃個儀式感就好。
高糖、高碳水，少吃一點點
王婷翊表示，湯圓是糯米做的，高碳水化合物容易讓血糖飆升，還可能引發脹氣。大湯圓每顆熱量約80-120卡；小湯圓10顆熱量約200-300卡。建議小湯圓控制在10顆內，大湯圓頂多1-2顆，吃個儀式感就好。
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避免高磷高鉀餡料
高磷餡料：黑芝麻、花生。
高鉀餡料：紅豆、芋頭。
建議：選無餡小湯圓，減少磷鉀攝取，吃得更安心。
湯底糖鹽要控好
●甜湯圓：糖水雖甜，但腎友和糖友建議選低糖或無糖湯底，代糖也是好選擇。
●鹹湯圓：鹹湯底常用高鈉調味料（像醬油、鹽），可以自己熬個清淡的蔬菜湯，少鹽更健康。
避免油炸湯圓
油炸湯圓熱量高、脂肪多，對心血管和腎臟負擔大。用煮的或蒸的湯圓健康又好吃。
北部 滾元宵
常見餡料有芝麻、花生、紅豆等甜餡，近年還出了抹茶、巧克力、草莓、芋泥等新潮版，搭配桂花蜜湯，甜到心裡。也有油炸或煎炸的元宵，外酥內糯，一口湯圓雙重享受。
南部 包湯圓
南部的「湯圓」用手工包餡，外皮光滑細膩，吃起來軟Q又綿密。除了芝麻、花生等甜餡，還有鹹味肉餡，甜鹹都可口。
●甜湯：搭配紅豆湯、花生湯或薑汁湯，溫暖又療癒。
●鹹湯：加入菜脯、韭菜、香菇、肉片等，還有人放芹菜或蔥花提味，滿滿家鄉味。
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