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健康 > 杏林動態

因應病人潮 彰基每日清出120床位確保急重症量能不塞車

2025/02/12 17:38

氣溫驟降，導致到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞及急性腦中風等重症患者較去年同期激增2至3倍。（彰基提供）

氣溫驟降，導致到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞及急性腦中風等重症患者較去年同期激增2至3倍。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕今天元宵節，因應春節長假期間受寒流侵襲，導致老年人及心血管疾病患者健康狀況惡化，紛紛湧入急診，彰化基督教醫院連日來每天都有120位以上病人出院或者下轉，總院長陳穆寬親自指揮床位調派，致力於床位協調及安排病床下轉作業，近幾天彰基使患者儘可能在24小時內入住，以強化住院病房的周轉效能。

彰基統計1月25日至2月10日，急診室每日平均接診約400人次。由於氣溫驟降，導致到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞及急性腦中風等重症患者較去年同期激增2至3倍，因心血管疾病前來急診的患者約30至50人。

此外，住院需求亦大幅增加，每日都有上百位患者等待住院治療或者開刀，為了患者權益，總院長陳穆寬親自指揮智能床位調派，以及全體系採取緊急應變措施，總動員致力於床位協調及安排病床下轉作業，近幾天彰基總院每天都有120位以上病人出院或者下轉，使患者儘可能在24小時內完成入住，以強化住院病房的周轉效能。

以2月10日到11日，急診就診約585人來看，95.3%的病人滯留急診小於24小時，當中包含76%的病人可以在6小時內完成處置（出院或是安排住院）。當中19.3%的病人（相對病情複雜，或需要做更多處置或住院的）也能在24小時內完成。至於急診停留超過48小時，依然維持是零。

同時，彰基也透過總院「綠色隧道」的運作效能，以加快重症患者的處理效率，使得外院轉入更為通暢，病房運轉效能甚至達到平常的3倍 ，使用智慧化減低手續辦理， 因應急診大量病人。

對於病況平穩可出院病人，出院時間從上午10點前，提前到8點前。以能緊急接受更多的病人。此外，各種剛性需求，持續堅守。如心導管團隊、腦中風團隊，手術室及加護病房等，都已拉高運作效能，消化這一波的重症病人。

為此陳穆寬總還特別買點心慰勞急診三班值勤的醫護人員，讓他們保持體力來服務患者。

彰基總院長陳穆寬指揮啟動緊急應變機制，透過總動員協調病床資源，加快住院及下轉作業，確保患者在24小時內完成住院安置。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬指揮啟動緊急應變機制，透過總動員協調病床資源，加快住院及下轉作業，確保患者在24小時內完成住院安置。（彰基提供）

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