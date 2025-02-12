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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

上月還瘋搶！ 彰化MMR疫苗來了無人問津 醫嘆「台灣人健忘」

2025/02/12 15:50

去年12月底中部某醫院爆發麻疹群聚感染，引發麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）搶打，自費每劑約400到500元間。（記者張聰秋攝）

去年12月底中部某醫院爆發麻疹群聚感染，引發麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）搶打，自費每劑約400到500元間。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年12月底中部某醫院爆發麻疹群聚感染，引發麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）搶打，中部各醫院很快就打完了，引發疫苗快來的哀號聲。隔了1個多月，醫院的疫苗來了，卻沒人要打了！彰化有醫師指稱，這就是台灣人的「健忘症」！

某醫院公關說，一個月前，很多民眾搶打MMR疫苗，整天電話響不停，有些人還因打不到MMR疫苗指責醫院，甚至有大企業家口氣不好地說「我一定要打」，向他解釋規定要讓第一線醫護先打，他還不高興。如今疫苗來了，怎麼又不打了！

該公關表示，因大S流感猝死引發的流感疫苗搶打潮，很明顯的已經碾壓MMR疫苗搶打潮，MMR疫苗要擔心的反而是效期問題。

有醫師說，如果另一種疫苗因某新聞事件或大流行因素引起搶打潮，或許流感疫苗的搶打潮也會被壓下去，這是台灣人的「健忘症」，並不奇怪。只希望民眾在打不到疫苗時，面對醫護人員客氣點，不要把自己「健忘症」變成「暴怒症」。

對於醫院擔心新增採購MMR疫苗，沒人來打而過了保存期變成浪費，彰化縣衛生局長葉彥伯說，麻疹傳染力很強，沒碰到事情大家會忽視不會特別注意，只要來了一次就會有警覺性，會想到接種疫苗的必要性，疹苗確實有其保存有效期限，中央規定醫院管控治療至少要達成8成接種率，彰化縣加嚴要求達到百分之百接種率，包含醫師、護理師與行政職員和清潔衛生人員或電器修繕維護人員等，只要在醫院工作都要接種，目前縣內還是有醫院尚未達到標準，如果醫院擔心疫苗過期可跟衛生局聯絡，衛生局會協調配發使用。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，醫院如果擔心MMR疫苗過期而報廢，可跟衛生局聯絡，衛生局可以協調調配給其他家醫療院所使用。（記者張聰秋攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯說，醫院如果擔心MMR疫苗過期而報廢，可跟衛生局聯絡，衛生局可以協調調配給其他家醫療院所使用。（記者張聰秋攝）

一般民眾要打嗎？葉彥伯說，除非出國前往流行國家建議接種，一般無特殊風險考量，可以不用打，不是非打不可。

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