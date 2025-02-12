王陽明打籃球韌帶撕裂、2處骨裂 骨科醫籲小心「翻船」

男星王陽明日前打球時腳踝受傷，引發大家對運動傷害的討論。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕知名藝人王陽明日前在澳洲打籃球時不慎「翻船」導致腳踝韌帶撕裂，還出現2處骨裂，讓他趕緊返台治療腳傷。台中光田醫院骨科醫師嚴可倫指出，「翻船」是很常見民眾對於扭傷的一種俗稱，顧名思義，最常見的型態是腳掌往內劇烈的翻折，輕者佩戴護具、打針，傷勢嚴重者需要手術縫合或固定骨頭治療。

嚴可倫表示，王陽明在電影《角頭-大橋頭》飾演的Michael哥，令人印象深刻難忘；而近期他打籃球翻船扭傷腳，令粉絲們頗為擔心。「翻船」是很常見民眾對於扭傷的一種俗稱，常見原因有不正常的落地姿勢，例如搶籃板、蓋火鍋等等動作，球員之間高速、高空的肢體碰撞之後，呈現不正常、甚至像特技一般的落地姿勢，扭傷機率大大提高。或是踩到其他球員的腳，最常見的是在打排球時一方躍起殺球進攻、對方一起跳高封網防守，正因為彼此只有一網之隔，落地時很容易踩到別人的腳而扭傷。

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如果說扭傷韌帶是基本款，「翻船」就是旗艦款了（很嚴重的意思），在肢體扭轉時，受傷撕裂的不只韌帶，嚴重者甚至會出現 撕脫性骨折，常用一種比喻跟民眾解釋：拔草的時候，草根會帶起一小塊泥土，正如韌帶在扭傷當下把一小塊骨頭扯下來一樣。

常見的受傷的骨頭有兩處：外踝（腓骨下緣）與第五蹠骨（腳掌骨）正是Michael哥影片裡腳盤側邊瘀血的區域。嚴可倫提醒，受傷後要立刻停止當下運動，避免繼續運動或是不知情的球友誤傷，先冰敷與抬高，接著趕緊至骨科就醫治療。

藝人王陽明在澳洲打籃球，腳踝受傷。（翻攝王陽明IG）

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