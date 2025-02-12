母淚訴沒給他機會！英男嬰罹罕病 全球僅22例活不過兩月

一名嬰兒罹患罕見疾病導致心臟難以正常運作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《每日郵報》報導，英國一名出生僅四週大的男嬰湯米·派瑞（Tommy Parry），被診斷出罹患一種極其罕見且至今未命名的致命基因疾病，成為全球僅23例的病例之一。醫師在男嬰出生時即發現其「眼睛異常」，為此罕見疾病敲響警鐘。

湯米於1月8日在倫敦市西北方約27公里的沃特福德綜合醫院（Watford General Hospital）出生，他被診斷出帶有一種極罕見的粒線體基因缺陷，導致身體無法產生足夠能量，以維持心臟跳動和腦部運作。令人擔憂的是，過去22名確診相同基因缺陷的嬰兒，皆不幸在兩個月大之前夭折。醫師最初曾警告，湯米恐僅剩不到兩天的壽命。

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湯米的母親香黛兒·多蘭（Chantelle Doran），30歲，與父親湯姆·派瑞（Tom Parry），33 歲，他們被醫師告知，對於湯米的病情束手無策，建議關閉維生呼吸器。然而，這對父母仍抱持希望，希望能尋求第二意見，並為兒子找到治療方法。多蘭女士表示：「他還沒被給予生存的機會。」

多蘭女士是一位幼兒園教師，她提到：「湯米曾靠氧氣維持兩週，甚至有一天能完全脫離氧氣。雖然現在又接上呼吸器，醫師說這是維持他生命的唯一方式，但他一度能夠自主呼吸。」她難過地說：「全球只有22個孩子罹患這種病，沒有一個活超過兩個月。醫師說他撐不了多久了。但我們仍抱持希望。」多蘭女士補充：「醫師告訴我們，這一切都只是命運捉弄人。」

原來，醫師在湯米出生時，就注意到他的眼睛出現混濁，最初以為是白內障，但經過基因檢測，在湯米出生兩週後，確診為罕見的粒線體基因缺陷，且檢查也顯示，湯米的腦部發育不全。儘管醫療團隊表示無能為力，湯米的父母仍不放棄任何希望，期盼能為愛子找到一線生機。

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