宜蘭開學日387人請病假 流感佔27人

宜蘭縣開學首日，警察局除編排警力加強交通安全維護外，縣府教育處也掌握，全縣國中小學含附設幼兒園有387人請病假，其中流行性感冒為27人，已督促各校落實防疫整備。（圖擷取自宜蘭波麗士臉書）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣開學首日，警察局除編排警力加強交通安全維護外，由於時值流感疫情高峰期，縣府教育處也掌握，全縣國中小學含附設幼兒園有387人請病假，其中流行性感冒為27人，已督促各校落實防疫整備，宣導「生病不上課、不上班」觀念。

宜蘭縣國中小學生數約3萬2千人，教育處統計今天有898人請假，其中387人請病假，以一般感冒及腸胃炎為主，流感則佔27人；另外事假及其他原因請假者，合計511人。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處表示，開學前已發文提醒各校加強環境清潔與消毒，並請校長、護理師加強校園常見傳染病衛教宣導，提醒落實手部衛生及咳嗽禮節，並應隨時觀察學生健康狀況，適時關懷有無上呼吸道症狀、發燒、嘔吐及腹瀉等個案，宣導「生病不上課、不上班」觀念，並落實群聚通報，避免疫情擴散。

教育處指出，針對校園若發生流感、水痘、腸病毒、病毒性腸胃炎等疫情，導致班級群聚感染，已要求各校落實通報機制，並加強相關防治措施，學校應定期進行環境消毒與重點消毒，並維護洗手設備，公共空間、教室、寢室開窗保持空氣流通，避免長期處於密閉空間。

教育處指出，未來若須實施班級停課，學校將函送原班級課表及補課課表至課程發展科備查，並妥善掌握補課期間學生的學習狀況及教學進度，目前各校會持續強化清消作業，積極宣導勤洗手等衛生保健觀念，確保校園環境衛生與學生的健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法