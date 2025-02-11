自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

宜蘭開學日387人請病假 流感佔27人

2025/02/11 16:08

宜蘭縣開學首日，警察局除編排警力加強交通安全維護外，縣府教育處也掌握，全縣國中小學含附設幼兒園有387人請病假，其中流行性感冒為27人，已督促各校落實防疫整備。（圖擷取自宜蘭波麗士臉書）

宜蘭縣開學首日，警察局除編排警力加強交通安全維護外，縣府教育處也掌握，全縣國中小學含附設幼兒園有387人請病假，其中流行性感冒為27人，已督促各校落實防疫整備。（圖擷取自宜蘭波麗士臉書）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣開學首日，警察局除編排警力加強交通安全維護外，由於時值流感疫情高峰期，縣府教育處也掌握，全縣國中小學含附設幼兒園有387人請病假，其中流行性感冒為27人，已督促各校落實防疫整備，宣導「生病不上課、不上班」觀念。

宜蘭縣國中小學生數約3萬2千人，教育處統計今天有898人請假，其中387人請病假，以一般感冒及腸胃炎為主，流感則佔27人；另外事假及其他原因請假者，合計511人。

縣府教育處表示，開學前已發文提醒各校加強環境清潔與消毒，並請校長、護理師加強校園常見傳染病衛教宣導，提醒落實手部衛生及咳嗽禮節，並應隨時觀察學生健康狀況，適時關懷有無上呼吸道症狀、發燒、嘔吐及腹瀉等個案，宣導「生病不上課、不上班」觀念，並落實群聚通報，避免疫情擴散。

教育處指出，針對校園若發生流感、水痘、腸病毒、病毒性腸胃炎等疫情，導致班級群聚感染，已要求各校落實通報機制，並加強相關防治措施，學校應定期進行環境消毒與重點消毒，並維護洗手設備，公共空間、教室、寢室開窗保持空氣流通，避免長期處於密閉空間。

教育處指出，未來若須實施班級停課，學校將函送原班級課表及補課課表至課程發展科備查，並妥善掌握補課期間學生的學習狀況及教學進度，目前各校會持續強化清消作業，積極宣導勤洗手等衛生保健觀念，確保校園環境衛生與學生的健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中