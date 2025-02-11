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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

開學日請假 台中208名學生因流感掛病號

2025/02/11 15:58

流感高峰期，東興國小各班增配2盒口罩，讓學生自我保護。（東興國小提供）

流感高峰期，東興國小各班增配2盒口罩，讓學生自我保護。（東興國小提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今日學校開學日逢流感流行高峰期，台中市有208名學生因流感掛病號，開學第一天就請假，流感請假率約佔0.1%；不少學校表示，僅零星學生請假，開學日學生出勤情況算正常，但仍有學校謹慎因應流感，各班配發2盒口罩讓老師協助衛教，確保學生校園生活健康。

今日學校開學日值流感疫情高峰期，台中市教育局統計全市300所公立國中小學，共21萬名學生，開學日有208人因流感請假，約佔學生數0.1%比例，教育局指出，已提醒學校加強平日校園清潔消毒、師生衛教宣導，落實生病不上課等原則，避免校園流感疫情升溫。

台中市包括東興、惠來、北屯及文山國小均指出，開學首日學生出勤情況正常，北屯與文山國小雖各有3名學生因流感情假，但多數學生均開心上學，缺課率不高，惠來國小校長林峻堅指出，開學日沒有學生因流感請假，僅少數學生尚未結束旅遊開學日請假中，各班到課率高。

流感高峰期，東興國小各班增配2盒口罩，讓學生自我保護。（東興國小提供）

流感高峰期，東興國小各班增配2盒口罩，讓學生自我保護。（東興國小提供）

部份學校說，因寒假又逢過年，出國者眾或南北移動活動多，近來寒流發威，感冒者增加，加上日前藝人國外染流感病逝事件影響，開學前確實有家長憂心校園疫情是否升溫，開學日學童配戴口罩率也偏高，自主讓子女在校園自我保護。

各校開學日均加強衛教宣導，包括發燒不上學，有類感冒症狀一定要配戴口罩等，並請各班導師宣導勤洗手及加強消毒；東興國小校長謝秀娟指出，因應流感疫情來勢洶洶，開學前各班也加配發2盒口罩，鼓勵學生有不適就戴口罩，確保自己與他人的健康。

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