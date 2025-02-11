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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

男子泡湯暈厥失去意識 泡湯避免意外：勿逾15分鐘

2025/02/11 15:41

天氣冷颼颼，民眾泡湯應有親友陪同，且不要超過15分鐘，避免意外發生。此為民眾泡湯示意圖，與文中泡湯暈厥個案無關。（南投縣政府提供）

天氣冷颼颼，民眾泡湯應有親友陪同，且不要超過15分鐘，避免意外發生。此為民眾泡湯示意圖，與文中泡湯暈厥個案無關。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕近期寒流一波接一波，冷颼颼的天氣很適合泡溫泉。有1位年約70歲的張姓男子，日前與家人至南投縣信義鄉東埔溫泉泡湯時，突然暈厥、失去意識，所幸家人發現後趕緊送醫，經衛生福利部南投醫院（簡稱部立南投醫院）醫師檢查懷疑病人是病毒引起的心肌炎，再加上溫泉的溫差變化，導致身體無法負荷而倒下，建議民眾泡湯不要超過15分鐘，並應有親友結伴同行。

部立南投醫院表示，入冬後許多民眾喜歡安排泡湯行程，泡在溫泉水中感到放鬆又助眠，相當紓壓。不過泡湯時應注意安全，避免意外發生。這名張姓男子出遊前就有感到身體稍微不適，從溫泉池起身時一陣頭暈即暈厥失去意識，再次醒來恢復意識時，人已在醫院。

支援部立南投醫院的馬偕紀念醫院心臟內科醫師陸廷偉指出，心肌炎大部分是病毒感染導致心臟急性發炎反應，會出現喉嚨痛、咳嗽、頭暈、發燒等像感冒的症狀，但若出現胸部劇痛、不斷噁心嘔吐、呼吸急促喘不過氣、身體疲憊無力時應盡速就醫，因為嚴重可能導致心臟衰竭甚至猝死。

陸廷偉醫師表示，浸泡在熱水中會導致血壓不穩定及心率上升，通常起身後幾分鐘便會恢復，因此建議泡湯時間盡量不要超過15分鐘，因為長時間待在浴池中可能會導致昏厥，進而有溺水的風險，另外水溫過高（超過40度）或溫差太大也可能會促使心血管疾病患者急性心血管疾病發作，有猝死的危險，尤其飲酒後泡溫泉可能會導致中樞神經抑制或影響心臟功能。

陸廷偉特別提醒年長者、心血管疾病等慢性疾病患者泡溫泉時應結伴陪同，避免獨自在個人池，減少意外發生時錯失黃金治療時機，另由於部分慢性疾病患者對於溫度敏感度低，親友應特別協助留意水溫，採取安全措施，降低風險發生。

陸廷偉醫師建議民眾泡湯不要超過15分鐘，並應有親友結伴同行，避免意外發生。 此為陸醫師看診示意圖，非文中病患。（部立南投醫院提供）

陸廷偉醫師建議民眾泡湯不要超過15分鐘，並應有親友結伴同行，避免意外發生。 此為陸醫師看診示意圖，非文中病患。（部立南投醫院提供）

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